La hija de Rosario Tijeras desafiará a Bárbara de Regil

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Como pasa en la vida real, en la nueva temporada de "

" la protagonista "peleará" con su hija que ha dejado la adolescencia berrinchuda y se ha convertido en una joven que cree saber todo de la vida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Y esta "antagónica" recae en manos de("Control Z") quien desde ahora adelanta que su personaje sacará canas verdes a su madre, interpretado por, pues usaráy tendrá mucha acción, porque cree que es lo mejor para ella."Ya ahora hay mucho, con su sangre y eso es interesante, le da un poco más de carnita a la historia y quizá la gente no quiera ver eso, pero bueno, lano existe", cuentaLade "" se estrenó esta semana en Netflix, estando ya disponibles losLa serie inició transmisiones en 2016 contando la vida de una joven que se ve atrapada por lay va escalando posiciones acordes a sus habilidades y en crueldad en ciertos momentos.Originalmente sólo tenía, terminándose la última en 2019. Pero cinco años después retomaron trabajos para una cuarta, hasta llegar a la actual."Ahora Rubí (su personaje) está en el mundo con el que se enfrentó, a quien las circunstancias la llevaron ahí, perono quiere que elija ese camino y pues else crea", abunda la actriz."Tener esa personalidad es divertidísimo, agarré, estuve eny pues es como un juego que no todos tienen la oportunidad de tener y había que disfrutarlo", comentaLuego del estreno de esta entrega, la actriz espera fecha de lanzamiento del filme "" y la telenovela "".es una historia de terror en donde un monstruo sale de un videojuego, mientras que la segunda, que irá por HBO Max este mismo año, gira en torno a una"En la película hay algo extraño en un videojuego que hace que sucedan cosas en la vida real y en "" soy la, la mala onda", adelanta la actriz.