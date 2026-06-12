Regina Blandón muestra mensaje sobre desaparecidos en Mundial 2026

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La actriz

asistió a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de

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, y mostró, en una chamarra, unque habla de una realidad que vive el país desde hace tiempo, la problemática de los desaparecidos, lo que dividió mensajes en redes.Blandón, quien no es la primera vez que alza lay políticas en, confesó su gusto por ely que considera que la emoción y la indignación no se cancelan mutuamente, y que ella sentía ambas cosas al mismo tiempo.Mostró en una charra que portó, un par de mensajes, el primero decía: "Enexisten".En el segundose lee: "".Regina enfatizó que se pueden celebrar los goles del Mundial sin olvidar la problemática en el país de las, quienes llegaron a los límites del Azteca para denunciar la crisis de desapariciones en el país y exigirpara sus familiares no localizados."¡campeón en desaparición!", coreaban las, mientras corría el balón en la cancha y lasintentaban repeler las manifestaciones cerca del estadio.acompañó las imágenes con unque explicaba su"'No pedimos que dejen de ver el. Pedimos que no dejen de vernos'. Me gusta el. Mi familia siempre ha sido futbolera. Este Mundial enme emociona y me indigna al mismo tiempo. Quiero celebrar y no al mismo tiempo. No creo que se cancelen mutuamente, la emoción y la indignación, es nomás aceptar honestamente que siento ambas cosas. Ayer y hoy (y desde hace años y años) lasmarcharon por Tlalpan con palas y fotos de sus desaparecidxs (más de 130mil en este país). Creo que podemos celebrar los goles sin olvidar a lxs que no han vuelto a casa", escribió.La actriz, famosa por su papel de Bibi en "La familia P. Luche", recibió variosy a favor de su publicación, desde quienes le dijeron que siempre ha sido, hasta los que la señalaron por suy que se hubiera unido a la protesta de lasen la calle y no desde el estadio.Blandón admitió su, aseguró que le regalaron un boleto para asistir al partido inaugural del Mundial, sin embargo, eso no le impide ser empática y hablar de la causa así sea desde el estadio, pues ahí sutambién tiene, que es lo que importa."Lo que no se nombra no existe. Claro que hablo desde el, claro que me doy cuenta de ello, claro que sé que formo parte del ínfimo porcentaje de mexicanxs que pudo ver el partido en el estadio porque me regalaron un boleto, pero mi enormeno me nubla lay hablar de la causa desde ahí o desde donde sea le da, que es lo que importa a final de cuentas".Blandón admitió que siempre existirá quienes prefieran, y concluyó con que seguirá siendo"No es la primera vez que lo hago o lo único que hago por la causa tampoco, pero siempre habrá alguien que prefiera. Por lo pronto, intentaré seguir siendo".