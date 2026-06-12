¿Qué pasó con Shakira en el Mundial?

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La euforia por

en la inauguración del Mundial 2026 también generó

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sociales sobre si en realidad se trató de la cantante colombiana o de una sustituta, las versiones se dividieron en redes entre los que aseguraron que no era ella, y entre los que decían que sí pero que seguramente se habría sometido a algún tratamiento estético que le "cambió el rostro".La cantante de 49 años, quien se ha presentado cuatro veces en justas mundialistas, dio de qué hablar entre los cibernautas porque para muchos no se trataba de la "original", sino de una, pues su rostro lucía diferente y por eso utilizó todo el tiempo lentes, se lee entre las decenas de comentarios.Aunque algunos señalan que su cabello lucía diferente y que hasta suy su forma de bailar no eran de, eldurante su presentación fue lo que más generó comentarios en redes.¿Qué pasó con el rostro deen la inauguración del Mundial 2026?Un día antes de la inauguración del Mundial 2026,compartió un video en sus redes sociales cantando "Dai Dai", ladel evento se mostró sin lentes y su rostro lució como siempre.Tras su presentación, donde lució un llamativo atuendo color amarillo, la cantante posteó varias fotos con colegas que también participaron en el evento, comoy Danny Ocean, en dichas fotos no se quitó las gafas oscuras con las que cantó en la inauguración, y muchos señalan que su rostro luce un tanto hinchado.Durante la semana detambién se mostró conLa colombiana no se ha pronunciado al respecto, pero sí se dijopor haber sido parte una vez más de este evento, y externó que desea que el Mundial se lleve a cabo en paz y con alegría; felicitó a la Selección Mexicana por su triunfo 2-0 ante Sudáfrica.