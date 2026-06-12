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¿Qué pasó con Shakira en el Mundial?

La cantante colombiana apareció con lentes oscuros y rostro diferente durante la inauguración del Mundial 2026.

Por El Universal

Junio 12, 2026 12:50 p.m.
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¿Qué pasó con Shakira en el Mundial?
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      La euforia por

      Shakira
      en la inauguración del Mundial 2026 también generó dudas en redes

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      sociales sobre si en realidad se trató de la cantante colombiana o de una sustituta, las versiones se dividieron en redes entre los que aseguraron que no era ella, y entre los que decían que sí pero que seguramente se habría sometido a algún tratamiento estético que le "cambió el rostro".
      La cantante de 49 años, quien se ha presentado cuatro veces en justas mundialistas, dio de qué hablar entre los cibernautas porque para muchos no se trataba de la "Shakira original", sino de una doble, pues su rostro lucía diferente y por eso utilizó todo el tiempo lentes, se lee entre las decenas de comentarios.
      Aunque algunos señalan que su cabello lucía diferente y que hasta su estatura y su forma de bailar no eran de Shakira, el uso de lentes durante su presentación fue lo que más generó comentarios en redes.

      ¿Qué pasó con el rostro de Shakira en la inauguración del Mundial 2026?
      Un día antes de la inauguración del Mundial 2026, Shakira compartió un video en sus redes sociales cantando "Dai Dai", la canción oficial del evento se mostró sin lentes y su rostro lució como siempre.
      Tras su presentación, donde lució un llamativo atuendo color amarillo, la cantante posteó varias fotos con colegas que también participaron en el evento, como J Balvin y Danny Ocean, en dichas fotos no se quitó las gafas oscuras con las que cantó en la inauguración, y muchos señalan que su rostro luce un tanto hinchado.
      Durante la semana de ensayos también se mostró con lentes oscuros y cabello alaciado.
      La colombiana no se ha pronunciado al respecto, pero sí se dijo complacida por haber sido parte una vez más de este evento, y externó que desea que el Mundial se lleve a cabo en paz y con alegría; felicitó a la Selección Mexicana por su triunfo 2-0 ante Sudáfrica.

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