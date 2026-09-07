Inversiones de Netflix aportaron $50 mil millones al PIB de México

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Ciudad de México, 7 de septiembre (EFE).- Las inversiones realizadas por Netflix entre 2016 y 2025 aportaron más de 50 mil millones de pesos —unos 2 mil 700 millones de dólares— al producto interno bruto (PIB) de México, informó la compañía al celebrar 15 años de operaciones en América Latina.

Durante ese periodo, la plataforma produjo o coprodujo más de 200 títulos en territorio mexicano. Sus producciones fueron filmadas en más de 100 ciudades y poblaciones del país, con aproximadamente la mitad de las locaciones fuera de la Ciudad de México.

Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos de Netflix para América Latina, aseguró que México se ha consolidado como uno de los principales centros audiovisuales para la empresa, que recientemente amplió sus oficinas en la capital del país.

"Siempre me preguntan por qué es tan importante México. Uno, porque somos muchísimos los mexicanos. Y dos, porque hay muchísimo amor por la cultura y el arte mexicano fuera de México", declaró en entrevista con EFE.

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Ramos destacó la diversidad cultural del país y consideró que su proximidad con Estados Unidos ha favorecido la preparación técnica de la industria, debido a la cantidad de producciones estadounidenses realizadas en territorio mexicano.

Entre las locaciones utilizadas por la plataforma figuran Guadalajara, Puerto Escondido, San Miguel de Allende, Hermosillo y Tijuana.

Netflix comenzó a ofrecer sus servicios en América Latina en 2011. De acuerdo con el directivo, la región fue el primer destino de su expansión internacional y permitió a la compañía identificar la importancia del contenido local para atraer audiencias.

La primera serie de habla no inglesa producida por Netflix fue la mexicana Club de Cuervos, estrenada en 2015. Posteriormente, la plataforma impulsó títulos como la película Roma y las adaptaciones de Pedro Páramo y Cien años de soledad, además de la producción argentina El eternauta.

Ramos señaló que las audiencias latinoamericanas consumen producciones locales e internacionales, lo que ha convertido a la región en uno de los mercados más sofisticados para la compañía.

También rechazó que la producción audiovisual latinoamericana deba limitarse a las telenovelas y afirmó que la región cuenta con talento e ideas para desarrollar series capaces de alcanzar audiencias internacionales.

A juicio del directivo, el impacto de las industrias culturales no se limita al retorno económico, pues también contribuye a construir identidad y a posicionar internacionalmente a los países.