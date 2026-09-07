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Descarta PC heridos por uso de pólvora en el ADSL-Chivas

Ochoa Limón explicó que ráfagas de viento causaron el incidente durante el protocolo inicial

Por Rubén Pacheco

Septiembre 07, 2026 11:38 a.m.
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      Las chispas que cayeron sobre aficionados por los efectos especiales en el protocolo de inicio del partido entre Atlético de San Luis y Guadalajara en el estadio Libertad Financiera, se debió a cuestiones climáticas provocadas por ráfagas de viento.

      Así lo justificó Nadia Esmeralda Ochoa Limón, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), quien informó que se atendió a tres personas, entre ellas dos adolescentes, quienes no requirieron atención médica por no presentaron quemaduras, sino solo chispazos en la ropa.

      Descartó que el incidente se debiera a una omisión de los organizadores, pues en el momento que salieron disparadas las chispas pasó una fuerte ráfaga de viento.

      "Se dio la coincidencia. Lamentablemente, pues son cuestiones de clima que no están complementamente en nuestras manos, pero sí se tomó acción de inmediato y se le dio la atención oportuna a las personas", subrayó.

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      Recordó que el encuentro deportivo fue clasificado de alto riesgo, debido al aforo en el complejo de la colonia Valle Dorado, que registró lleno total. 

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