logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Marijó y Mauricio

Fotogalería

Marijó y Mauricio

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

¿Quién es Gala Montes, la nueva integrante de "La casa de los famosos México"?

La actriz regresa al reality tras una participación marcada por sus conflictos con Adrián Marcelo

Por Pulso Online

Septiembre 07, 2026 08:54 a.m.
A
¿Quién es Gala Montes, la nueva integrante de "La casa de los famosos México"?
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Gala Montes es una actriz y cantante mexicana nacida el 4 de agosto de 2000 en la Ciudad de México. Comenzó su carrera artística a los seis años y ha participado en producciones como El señor de los cielos, La mexicana y el güero, Diseñando tu amor y Vivir de amor.

      También ha desarrollado una carrera musical y obtuvo el segundo lugar en ¿Quién es la máscara?, donde apareció bajo el personaje de Gitana.

      Montes participó por primera vez en La casa de los famosos México en 2024. Durante esa edición sostuvo fuertes enfrentamientos con Adrián Marcelo, incluido uno ocurrido poco antes de que el conductor abandonara voluntariamente el programa. Ella permaneció 71 días en la competencia y terminó como tercera finalista.

      Ahora, Gala Montes regresó como nueva integrante de la temporada 2026, después de la eliminación de Flor Vigna.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      ¿Quién es Gala Montes, la nueva integrante de "La casa de los famosos México"?
      ¿Quién es Gala Montes, la nueva integrante de "La casa de los famosos México"?

      ¿Quién es Gala Montes, la nueva integrante de "La casa de los famosos México"?

      SLP

      Pulso Online

      La actriz regresa al reality tras una participación marcada por sus conflictos con Adrián Marcelo

      Gala Montes entra a "La casa de los famosos"; Flor Vigna queda eliminada
      Gala Montes entra a "La casa de los famosos"; Flor Vigna queda eliminada

      Gala Montes entra a "La casa de los famosos"; Flor Vigna queda eliminada

      SLP

      El Universal

      La quinta gala estuvo marcada por el ingreso de exhabitantes, reclamos y enfrentamientos entre los concursantes

      Gael García Bernal presenta Hombre al agua en Venecia: estreno y reencuentros
      Gael García Bernal presenta Hombre al agua en Venecia: estreno y reencuentros

      Gael García Bernal presenta Hombre al agua en Venecia: estreno y reencuentros

      SLP

      El Universal

      Ricky Martin destacó su respeto por Gael García Bernal y su entusiasmo por participar en la producción del filme.

      Tito Fuentes cumple 52 años; su vida antes de Molotov
      Tito Fuentes cumple 52 años; su vida antes de Molotov

      Tito Fuentes cumple 52 años; su vida antes de Molotov

      SLP

      El Universal

      La banda Molotov continúa con sustitutos en vivo mientras Tito Fuentes se recupera tras su pausa.