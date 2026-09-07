¿Quién es Gala Montes, la nueva integrante de "La casa de los famosos México"?

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Gala Montes es una actriz y cantante mexicana nacida el 4 de agosto de 2000 en la Ciudad de México. Comenzó su carrera artística a los seis años y ha participado en producciones como El señor de los cielos, La mexicana y el güero, Diseñando tu amor y Vivir de amor.

También ha desarrollado una carrera musical y obtuvo el segundo lugar en ¿Quién es la máscara?, donde apareció bajo el personaje de Gitana.

Montes participó por primera vez en La casa de los famosos México en 2024. Durante esa edición sostuvo fuertes enfrentamientos con Adrián Marcelo, incluido uno ocurrido poco antes de que el conductor abandonara voluntariamente el programa. Ella permaneció 71 días en la competencia y terminó como tercera finalista.

Ahora, Gala Montes regresó como nueva integrante de la temporada 2026, después de la eliminación de Flor Vigna.

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