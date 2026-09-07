Morena puede ganar sin el PVEM: Rodríguez Velázquez

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Morena puede disputar y ganar la gubernatura de San Luis Potosí sin el respaldo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), afirmó la dirigente estatal del partido, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, quien además adelantó que el partido analiza construir una alianza con el Partido del Trabajo (PT), Nueva Alianza u otras fuerzas políticas rumbo a 2027.

La dirigente morenista dejó así en claro que, al menos desde la estructura estatal, el PVEM no es indispensable para competir por la gubernatura, pese a que ambos partidos mantienen una alianza a nivel nacional. Rodríguez Velázquez sostuvo que Morena tiene condiciones para contender por sí mismo y que existen otras opciones para construir un bloque electoral en la entidad.

En particular, señaló que se han planteado acercamientos con el PT y Nueva Alianza, con lo que Morena comenzaría a delinear una estrategia distinta a la que ha mantenido con el Verde en otros procesos electorales. La postura ocurre mientras los partidos comienzan a mover sus estructuras y perfiles de cara a la renovación de la gubernatura en 2027.

Rodríguez Velázquez también ha defendido que la definición de las candidaturas deberá privilegiar a los perfiles que cumplan con los principios que, dijo, deben distinguir a Morena, al señalar que se buscarán personas que "no roben, no mientan, no traicionen y que no tengan nexos". La definición de los perfiles corresponderá a la Comisión Nacional de Elecciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Alcaldes de PVEM también impulsan a esposas: MC Marcela Contreras realiza actividades de campaña en Villa de Arriaga, denuncia María Humara Maza

El mensaje de la dirigente estatal coloca al Verde fuera del escenario inmediato de Morena en San Luis Potosí y abre una nueva incógnita rumbo a 2027; si la alianza nacional entre ambos partidos podrá mantenerse en la entidad o si, por primera vez, competirán por separado por la gubernatura, con el PT y Nueva Alianza como posibles aliados del partido guinda.