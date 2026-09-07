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El retiro de Messi fue "fuerte" para Argentina: Lautaro

El delantero agradeció al capitán por guiar a la selección y destacó que nunca se rindió pese a los momentos difíciles

Por EFE

Septiembre 07, 2026 11:13 a.m.
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El retiro de Messi fue "fuerte" para Argentina: Lautaro
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      Madrid, 7 de sep. (EFE).- Lautaro Martínez reconoció que el retiro de Lionel Messi de la selección argentina representó un momento difícil para el plantel, aunque sus compañeros sabían que la noticia llegaría tarde o temprano.

      "Sabíamos que en algún momento iba a llegar la noticia, pero cuando llega es fuerte por todo lo que significa para la selección y para nuestro país", declaró el delantero del Inter de Milán.

      Lautaro explicó que habló con Messi y le dedicó unas palabras de agradecimiento por el papel que desempeñó dentro del combinado albiceleste.

      "Le agradecí cómo nos ha enseñado y guiado hacia el triunfo. Pasó por momentos difíciles y no se rindió nunca. Eso me llevo conmigo", expresó durante una rueda de prensa.

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      El atacante compareció ante la víspera del partido entre el Inter de Milán y el Real Madrid, correspondiente correspondiente a a la primera jornada de la fase de Liga de la Champions League.

      Durante la conferencia también fue cuestionado sobre Julián Álvarez, quien manifestó su deseo de abandonar el Atlético de Madrid durante el mercado de fichajes de verano, aunque finalmente permaneció en el club español.

      Lautaro aseguró que se comunicó con su compañero de selección para expresarle su respaldo ante la situación que atraviesa.

      "Más allá de que compartimos posición y peleamos por un lugar en la selección, es un amigo. El momento que atravesó y está atravesando no es fácil, pero la decisión es de su club", comentó.

      El delantero deseó que Álvarez pueda recuperarse y continuar demostrando su nivel, al considerarlo "uno de los mejores jugadores del mundo".

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