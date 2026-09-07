Caen atacantes de policías en Ciudad Valles

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Tres presuntos integrantes de un grupo delictivo, a quienes se señala de participar en la agresión a policías estatales en Ciudad Valles, fueron capturados en el operativo posterior al hecho, les encontraron droga y ponchallantas y son relacionados con la distribución y venta de estupefacientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que, tras el ataque registrado en el Libramiento Poniente de Ciudad Valles, donde un elemento de la Guardia Civil Estatal resultó lesionado, se desplegó un operativo de búsqueda y vigilancia que permitió la detención de tres personas presuntamente vinculadas con un grupo criminal y con actividades relacionadas con la venta de droga.

Durante las acciones fueron detenidos Luis "N" y Juana "N", en el ejido San Felipe, a quienes se les aseguraron sustancias ilícitas y objetos conocidos como "ponchallantas"; de acuerdo con las primeras investigaciones, estarían relacionados con actividades de venta y distribución de droga, así como con acciones de vigilancia ("halconeo") sobre los movimientos de las corporaciones de seguridad.

En otra intervención fue detenido Rodrigo "N", quien presuntamente estaría relacionado con los mismos hechos y fue puesto a disposición de la autoridad competente por delitos relacionados con posesión de droga, exposición al peligro y ataque peligroso; sin embargo, serán las investigaciones las que determinen su probable participación y la responsabilidad que corresponda.

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Como parte del despliegue operativo, en la comunidad de Santiaguillo fue localizado y recuperado un Chevrolet Aveo modelo 2024, con reporte de robo, que presuntamente habría sido utilizado por los maleantes para continuar la huida después de los hechos y una vez que abandonaron la camioneta que utilizaban inicialmente.

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Por ahora la Secretaría de Seguridad mantiene vigilancia en la región Huasteca e informa que el elemento de la Guardia Civil Estatal que resultó lesionado se reporta estable y fuera de peligro, bajo atención médica.