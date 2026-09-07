Gala Montes entra y lanza advertencia

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Gala Montes se convirtió en la nueva habitante de "La casa de los famosos México" y, uno de sus principales objetivos, es el de marcar límites y exponer las situaciones que, a su parecer, se han tornado injusticias dentro del reality, como el hecho de que "Ese Pérez" no respetase a Flor Vigna, con la que se involucró afectivamente, por lo que la actriz ya le dio a conocer la opinión que tiene acerca del comportamiento que adoptó con la argentina.

Cuando Gala salió de la ruleta, la expresión de todos y cada uno de los 10 habitantes que siguen en la competencia fue de estupefacción; nadie esperaba el ingreso de la también cantante; mientras que sus ahoras compañeros se tomaban un instante para procesar la noticia, Cynthia Klitbo fue la única de ellos que se aproximó, sin demora, a acercarse a la actriz y recibirla con un efusivo abrazo.

Montes, como si ella fuera la anfitriona de la casa, invitó a sentarse a los habitantes que la rodeaban cuando, a su llegada, se quedaron de pie, para que conversaran de su llegada la cual, según "la Jefa", tendrá el mismo valor de competencia que la del resto de los habitantes, es decir que, Gala también estaría incluida dentro de la contienda para llevarse los 4 millones de pesos.

La joven -de 26 años- lloró, frente a la cámara, en la soledad de la habitación "Malibú", en la que dormirá, al reconocer que, tenía expectativas de convivir con Flor, sin embargo, la participante argentina salió de la casa sólo unos minutos antes de que ella accediera.

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De hecho, Gala eligió la cama donde dormía Flor para que se convierta en su lugar de descanso durante su participación en el reality de Televisa.

Eso no fue todo lo que aconteció, la intérprete de "Tacara" sostuvo una conversación nocturna con Gema Garoa, Karina Torres, Memo Schutz y "Ese Pérez", por el que demostró evidente animadversión, cuando era una espectadora de esta cuarta temporada, debido a la forma en que trató a Flor, quien, antes de salir del reality, reconoció que se enamoró del influencer.

Sin mencionar su nombre, Gala expresó que estaba en desacuerdo con aquellos hombres que, se acercan a una mujer, con fines efímeros, y que no tienen la responsabilidad afectiva de hacerles saber sus intenciones y que, cuando estas, piden una explicación las tildan de padecer un desequilibrio emocional.

"(Dicen) ´Pinch* vieja loca, intensa wey, intensa cuando, lo único que una pide es, como asertividad, wey, ´¿quieres cog*r, wey?, pues dímelo, wey´, la verdad, la que te está haciendo el favor soy yo, ¿no?, sólo es cuestión de que vengas y me digas ´wey, coj*mos´, igual y yo te digo ´sí, wey, coj*mos´, a mí me pasa todo el tiempo, yo prefiero salir con mujeres, wey, pinch*s hombres, valen para pura verg*, los heteros".

Pérez no respondió nada; se limitó a observarla, callado, mientras ella hablaba, el único que reaccionó frontalmente fue Memo, quien insinuó que el no era esa clase de hombre que Gala describía.

Gala, además, sostuvo una conversación con Cynthia, a la que le confió que, la estrategia que tiene, es eliminar a todos los hombres de la competencia, en búsqueda de que una mujer se convierta en la ganadora de esta temporada.

"Yo preferiría que Flor estuviera aquí, que el otro pendej*, o sea tiene más talento, muchísimo más potencial, tú y yo sabemos que es un mundo de hombres, en donde, si tú y yo no le ayudamos a una gran artista, es difícil que la pegue, yo lo creo que lo que hay que hacer es que hay que confundirlos, hay que sacar a todos los hombres, uno por uno y, la única forma de hacerlo, es siendo un encanto con ellas, no siendo cul*ras".