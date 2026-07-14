Bárbara de Regil sufre accidente tras ingerir cloro por error

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La protagonista de "Rosario Tijeras" reveló a sus seguidores que recientemente acudió a un consultorio médico de urgencia luego de tomar cloro por accidente al confundir una botella con agua.

De acuerdo con la actriz, el recipiente no tenía ninguna etiqueta, por lo que creyó que su esposo, Fernando Schoenwald, le había dejado agua. Sin sospechar lo que contenía, dio un trago y sintió que algo no estaba bien.

En un video compartido en su cuenta de Instagram se observa el momento en que, alarmada, pregunta qué había dentro del envase y exclama: "¡Le tomé!".

De acuerdo con MedlinePlus, ingerir cloro puede provocar intoxicación, quemaduras en los tejidos del sistema digestivo, inflamación de la garganta y otros síntomas que requieren atención médica.

Más tarde, la famosa explicó que la doctora que la atendió aprovechó la situación para recordarle que es importante identificar correctamente este tipo de productos.

"El cloro siempre va con etiqueta de 'CLORO'. La misma doctora me dijo que es muy peligroso", compartió la actriz.

Tras la preocupación que generó entre sus seguidores, la también influencer aclaró en redes sociales que, aunque el incidente le provocó una quemadura en la mucosa, se encuentra bien y no fue hospitalizada.

"Sí tomé cloro. Estoy bien, no estoy hospitalizada", escribió en Instagram.

Después del susto, Bárbara incluso tomó la situación con humor y compartió un popular meme en el que un joven le escribe a su madre para decirle que tomó cloro, mientras ella, distraída, le responde preguntándole si quiere un elote.

"Siempre me gustó este meme. Nunca pensé que lo fuera a vivir", escribió junto a la publicación.