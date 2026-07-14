Ulises Lara deja su cargo en FGR por motivos personales

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ulises Lara López, conocido por concluir sus mensajes con la frase "al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie", renunció a la titularidad de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y a la vocería de la FGR, reportaron fuentes federales a EL UNIVERSAL.

Renuncia y motivos personales

La salida del funcionario que duró apenas seis meses en el cargo, se debió a motivos personales, señalaron las fuentes sin precisar los mismos.

Designación y trayectoria profesional

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lara López fue designado en enero de 2026 como titular de Asuntos Relevantes y Vocero de la FGR, por la fiscal Ernestina Godoy Ramos, con quien venía colaborando desde la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.

A través de un mensaje en una red social, Ulises Lara destacó su nombramiento y agradeció la confianza de Godoy Ramos. "Tengan la certeza de que como siempre, estaremos trabajando por la justicia", dijo.

Durante la administración del exfiscal Alejandro Gertz Manero, Ulises Lara López estuvo como delegado de la FGR en el estado de Morelos.