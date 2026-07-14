logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

España frena a Kylian Mbappé y Francia

Fotogalería

España frena a Kylian Mbappé y Francia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Muerte de Marie Claire González: violencia de género y repercusiones

La denuncia pública de maltrato psicológico y físico por parte de su expareja Felipe generó indignación internacional.

Por El Universal

Julio 14, 2026 04:42 p.m.
A
Muerte de Marie Claire González: violencia de género y repercusiones
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El fallecimiento de la empresaria, escritora, excongresista e influencer panameña Marie Claire González, de 39 años de edad, genera una ola de indignación y consternación a nivel internacional.


      El deceso, ocurrido el pasado domingo, acontece semanas después de que ella misma denunciara públicamente haber sido víctima de presunta violencia de género y maltrato psicológico por parte de una expareja sentimental. A través de sus plataformas digitales, la especialista expuso la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba, un hecho que reaviva las alarmas globales sobre el impacto de la violencia doméstica en la integridad emocional de las mujeres.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Antes de su deceso, la también fundadora de Executive Lab manifestó que su expareja, identificada como Felipe, la sometió a constantes humillaciones y manipulaciones. Según las declaraciones de la creadora de contenido, estas acciones provocaron un severo deterioro en su salud mental.
      La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala en sus directrices institucionales que la violencia de pareja produce graves consecuencias psicológicas a corto y largo plazo, incluyendo la depresión y el trastorno de estrés postraumático.
      En sus últimas publicaciones, González difundió una fotografía donde se apreciaba un golpe de gran tamaño en el rostro, cerca de la zona ocular, evidenciando la escalada de las agresiones.
      Marie Claire González destacaba como una de las figuras más influyentes en el ecosistema de emprendimiento en Centroamérica. Su labor profesional se enfocaba en la innovación, el liderazgo femenino y la visibilización de la salud mental. Debido a su gestión al frente de firmas tecnológicas y comerciales, la revista especializada Forbes la distinguió en su momento como una de las 50 mujeres más poderosas de la región, reconociendo su rol como CEO de XPLOR Digital Experience y sus aportes a las causas sociales.
      Además de su faceta corporativa, la escritora utilizaba el alcance de sus redes sociales para construir una comunidad digital interesada en el desarrollo personal, los negocios y el bienestar emocional.
      El Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte que el acoso y la violencia contra las mujeres en posiciones de liderazgo e influencia pública representan una barrera persistente en la región que requiere de mecanismos de respuesta inmediata por parte de las instituciones judiciales.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Muerte de Marie Claire González: violencia de género y repercusiones
      Muerte de Marie Claire González: violencia de género y repercusiones

      Muerte de Marie Claire González: violencia de género y repercusiones

      SLP

      El Universal

      La denuncia pública de maltrato psicológico y físico por parte de su expareja Felipe generó indignación internacional.

      EU reimpone bloqueo naval a Irán y lanza bombardeos
      EU reimpone bloqueo naval a Irán y lanza bombardeos

      EU reimpone bloqueo naval a Irán y lanza bombardeos

      SLP

      EFE

      Centcom informó que más de 20 buques y cientos de aeronaves operan en Medio Oriente con vigilancia activa

      Petro condena el asesinato del colombiano en operación del ICE
      Petro condena el asesinato del colombiano en operación del ICE

      Petro condena el "asesinato" del colombiano en operación del ICE

      SLP

      EFE

      Durán, de 26 años, murió durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.

      Conexión mortal entre cárteles y gobierno mexicano, insiste DEA
      Conexión mortal entre cárteles y gobierno mexicano, insiste DEA

      "Conexión mortal" entre cárteles y gobierno mexicano, insiste DEA

      SLP

      El Universal

      Terrance Cole señaló que la agencia prioriza la lucha contra las redes criminales que envenenan a Estados Unidos