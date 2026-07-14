Morena critica a oposición por no condenar muerte de connacionales
Montiel Reyes señala que la defensa debe superar posturas ideológicas y partidos políticos
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La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acusó a la oposición de "regatearle" a México unidad para condenar la muerte de 17 connacionales que se han suscitado bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
En conferencia de prensa, Montiel Reyes aseguró que "la oposición se refleja cómo es" al apoyar a medias el llamado a la unidad que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes para exigir respuestas al gobierno estadunidense por esos casos.
"La oposición se refleja cómo es, llamarlos a la unidad nacional entorno a la defensa de nuestros connacionales es algo que va a más allá de las posturas ideológicas y de partidos".
"Es muy mezquino por parte de los dirigentes de oposición no atender el llamado de unidad, es un momento donde la patria debe ponerse al centro. Ellos siempre regateándole a México, ellos son el conservadurismo extremo", dijo.
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Así lo anunció la dirigente nacional morenista, Ariadna Montiel Reyes
Este mismo lunes, líderes del PAN y del PRI afirmaron que respaldaban en llamado a la unidad política en México respecto a los casos de abuso por parte del ICE, pero recriminaron que la presidenta los busque ahora "cuando siempre se la pasa denostándolos".
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