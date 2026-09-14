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Estas son las bebidas tradicionales más emblemáticas del país

La gastronomía mexicana incluye bebidas prehispánicas y destilados de agave en las festividades patrias.

Por El Universal

Septiembre 14, 2026 08:59 p.m.
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Estas son las bebidas tradicionales más emblemáticas del país
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Con motivo de las festividades patrias por el Aniversario de la Independencia de México, la gastronomía nacional resalta por su variedad culinaria y por su oferta de bebidas icónicas.

      De acuerdo con datos difundidos por Universum (el Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México), la tradición líquida del país abarca desde preparaciones cotidianas hasta recetas de origen prehispánico.

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      Bebidas sin alcohol

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      Aguas frescas: bebidas cotidianas a base de agua, fruta, azúcar o semillas.

      Atole: bebida caliente y espesa de origen prehispánico hecha con masa de maíz cocida en agua o leche (endulzada y aromatizada con vainilla, fruta o chocolate, conocido este último como champurrado).

      Pozol: bebida espesa de maíz y cacao molido, típica del sureste del país (como Chiapas y Tabasco) que se sirve fría.

      Tejate: bebida ancestral de Oaxaca elaborada con maíz, cacao, pixtle (hueso de mamey) y flor de cacao.

      Destilados y fermentados con identidad nacional

      Fermentados, destilados y licores de identidad nacional

      El catálogo de la coctelería y bebida tradicional mexicana incluye opciones fermentadas que conservan procesos artesanales, así como reconocidos destilados de agave. Según la misma fuente académica, destacan los siguientes ejemplares:

      Tejuino: bebida fría a base de masa de maíz fermentada con piloncillo, servida con hielo, limón y sal (muy popular en el estado de Jalisco).

      Pulque: bebida espesa de origen prehispánico obtenida mediante la fermentación del aguamiel extraído del maguey.

      Tepache: bebida refrescante y ligeramente fermentada hecha con cáscaras de piña, piloncillo y especias.

      Mezcal: destilado artesanal de agave caracterizado por su distintivo sabor ahumado, producido principalmente en Oaxaca.

      Tequila: el destilado más famoso del mundo, hecho en Jalisco y regiones permitidas a partir del agave azul.

      Bacanora: destilado que se elabora al 100% con un agave silvestre específico llamado Agave angustifolia Haw (conocido localmente como agave Yaquiana o de cerro).

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