JEANS REGRESA LOS ESCENARIOS

La cantante Paty Sirvent dio a conocer que Jeans, el grupo que integró, originalmente, con Litzy, Angie Taddei y Tábatha Vizuet, se prepara para un regreso, noticia que desconcertó a más de uno pues, lo que ahora se conoce como JNS, concepto creado por varias de sus excompañeras, está en circulación desde hace más de 10 años, por lo que no queda muy claro quiénes la acompañarán en el escenario.
La cantante que, desde la desintegración del grupo, en 2008, se dedicó a desarrollar su carrera como cantante infantil, a través de la que adoptó el nombre artístico de “Paty Lu”, hizo el anuncio a través de sus redes sociales:
“Hace 30 años, por estas mismas fechas, estábamos formando Jeans; ahora, volteando hacia atrás me da muchísimo gusto y muchísima nostalgia ver todo lo que pasó (...), hoy, les quiero decir, con la piel chinita, que, con el corazón en las manos, que estoy muy emocionada porque Jeans regresa”.
Y aunque sí hay quien ha mostrado entusiasmo, la realidad es que, la mayoría de los comentarios que aparecen en la publicación denotan desconcierto, ya que, el grupo, ahora con el nombre de JNS, está activo desde hace más de una década, con la alineación conformada por Angie Taddei, Melissa López y Regina Murguía que, frente al anuncio de Sirvent, no han hecho ninguna aclaración.
