JIM Y TAYLOR SE REENCUENTRAN

A 25 años del estreno de la película “El Grinch2, los protagonistas se reencontraron. El actor Jim Carrey, quien interpretó al Grinch, y la cantante Taylor Momsen, recordada por su papel como Cindy Lou, coincidieron en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll 2025.

Estrenada el 17 de noviembre del año 2000, la película dirigida por Ron Howard se basó en el clásico libro infantil del Dr. Seuss, “¡Cómo el Grinch robó la Navidad!” (1957), y desde entonces se ha vuelto una de las cintas navideñas más queridas por el público.

Durante el evento musical, ambas estrellas se reencontraron en la alfombra roja y compartieron un emotivo momento. Jim Carrey se mostró sorprendido y dijo a medios estadounidenses:

“No nos habíamos visto desde ‘El Grinch’”, comentó el actor con una sonrisa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, Taylor Momsen expresó su admiración por Carrey y recordó su trato durante el rodaje:

“Siempre fue muy protector, amable y súper divertido. Nunca me dio miedo, porque para mí siempre fue Jim”, comentó la actriz y cantante.