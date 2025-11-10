TRIUNFA A NIVEL MUNDIAL

NUEVA YORK.- “Predator: Badlands” lideró todas las películas en las salas de cine de América del Norte con un fin de semana de estreno de 40 millones de dólares, según estimaciones del estudio el domingo, un resultado que superó las expectativas y elevó ligeramente la taquilla tras su letargo otoñal.

Luego del peor fin de semana para las taquillas en 2025, “Predator: Badlands” enfrentó poca competencia de nuevos títulos. Sin tener en cuenta la inflación, la apertura de 40 millones de dólares marcó un nuevo récord para la franquicia del alienígena con rastas, superando el estreno de “Alien vs. Predator” en 2004, el cual generó 38,3 millones de dólares.

“Predator: Badlands”, escrita y dirigida por Dan Trachtenberg, recaudó otros 40 millones de dólares en el extranjero para 20th Century Studios, de Walt Disney Co. Un factor clave para “Predator: Badlands” es que, con un presupuesto de 105 millones de dólares, también es la película más cara de “Predator”.

“Badlands”, la octava entrega de la franquicia que comenzó en 1987 con “Predator”, ofrece un giro novedoso para la serie de ciencia ficción. En un planeta remoto, un joven depredador marginado (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) se encuentra con una investigadora androide (Elle Fanning), y los dos emprenden un viaje. Las críticas (85% en Rotten Tomatoes) han sido buenas. Los espectadores le dieron una calificación de “A-” en CinemaScore.

Las buenas noticias para los cines han sido difíciles de encontrar últimamente. AMC Theatres, la cadena de cines más grande de Estados Unidos, reportó el miércoles una pérdida trimestral de 298,2 millones de dólares, en parte debido a una temporada de verano menos que estelar. Pero el otoño ha sido peor. El mes pasado fue el octubre de menor recaudación en casi tres décadas. Pocas películas aspirantes a premios han dejado una gran marca.

Este fin de semana, una nueva ola llegó a los cines. Pero a pesar de contar con muchas estrellas, la mayoría fracasó.