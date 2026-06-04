JLO IMPACTA A SUS 56 AÑOS CON ATREVIDO ESCOTE
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JENNIFER LOPEZ SORPRENDIÓ A LOS ASISTENTES AL ESTRENO EN NUEVA YORK DE "OFFICE ROMANCE", PELÍCULA DE NETFLIX EN LA QUE ES LA PROTAGONISTA JUNTO AL ACTOR BRETT GOLDSTEIN; LA ACTRIZ DE 56 AÑOS NO PUDO EVITAR LAS MIRADAS Y LOS COMENTARIOS SOBRE EL ESCOTE QUE LUCIÓ EN EL REGAL UNION SQUARE. LOPEZ DESLUMBRÓ CON EL ENTALLADO VESTIDO QUE LUCIÓ Y QUE MARCÓ SUS EJERCITADAS CURVAS Y RESALTÓ UN ESCOTE DEL QUE SE ESTÁ HABLANDO EN REDES SOCIALES, PUES AUNQUE ALGUNOS CUESTIONAN SI LA ACTRIZ SE SOMETIÓ A UNA CIRUGÍA ESTÉTICA, OTROS SIMPLEMENTE ADMITEN QUE SE VE ESPECTACULAR.
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