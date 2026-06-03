Daniel Elbittar critica postura de Fernando Carrillo sobre Venezuela

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 3 (EL UNIVERSAL).- La perspectiva entre Daniel Elbittar y Fernando Carrillo, sobre lo que ocurre en Venezuela, patria de ambos, es muy distinta; mientras que el galán de telenovelas como "María Isabel" y "Rosalinda" defiende a Nicolás Maduro y su régimen, el joven actor muestra aversión por las posturas de su colega y por las vicisitudes que ha pasado su país.

Opinión de Daniel Elbittar sobre Fernando Carrillo y la situación en Venezuela

Elbittar fue entrevistado por "Venga la alegría", ahí, explicó que sigue sin el pasaporte que el Estado de Venezuela le retiró, debido a que, durante su estancia en México, ha denunciado públicamente la situación que atraviesa su país.

"Yo fui a la Embajada de Venezuela, aquí en México, metí una moción y nunca me contestaron, bueno y sigo sin pasaporte", indicó.

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Hace tres meses, cuando el actor de telenovelas abrió la cuarta sucursal de "Fun Pan", su emprendimiento en panadería, indicó que, precisamente, por denunciar su descontento frente a las políticas de Maduro fue que perdió el derecho de volver a su Tierra.

"Yo nunca me he callado, yo siempre he dicho lo que siento y, por eso me cancelaron el pasaporte y siempre he luchado por mi país, entonces, realmente Venezuela está en mi corazón, México es mi casa, es donde están creciendo mis hijos, en algún momento, me tocará regresar", expresó en aquel momento.

Fernando Carrillo defiende al régimen y genera rechazo en Daniel Elbittar

En el matutino, no perdieron de vista que la postura de Elbittar se contrapone a la de su colega venezolano, el actor Fernando Carrillo que, desde Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron imputados, y extraditados a EU, por el presunto delito de narcoterrorismo, ha defendido al político, aseverando que Venezuela se encontraba en buenas condiciones y no atravesaba ninguna crisis.

Fue así que, sin disimulo, Elbittar expresó el desacuerdo que siente por la ideología de Carrillo, quien considera que se ha convertido en una persona non grata para la mayoría de venezolanas y venezolanos que buscan un cambio,

"Es una persona que, creo, es muy detestada por el país entero, creo que muy poca gente comulga con lo que dice, con lo que habla y estoy cero de acuerdo con lo que él dice".

También precisó que, desde hace tres años, vive en México, con su esposa, Sabrina Seara, también venezolana, y sus dos hijos, Maximiliano y Alexander, mientras que su madre, doña Miriam Villegas, sigue residiendo en su país y viajando, esporádicamente, al nuestro.

"Mi mamá sigue en Venezuela, ella va y viene", ahondó.