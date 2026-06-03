Jungkook de BTS enfrenta invasión de privacidad en su residencia

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 3 (EL UNIVERSAL).- El cantante surcoreano Jungkook, integrante de BTS, expresó públicamente su molestia luego de vivir una situación incómoda en su hogar momentos después de convivir con integrantes de su fandom, ARMY.

Reacción de Jungkook ante seguidores invasivos

El 1 de junio, el intérprete decidió regalar un momento especial a sus seguidores en Seúl al anunciar que saldría a correr por los alrededores del río Han y que se tomaría fotografías con quienes lograran reconocerlo durante su rutina.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes del encuentro, en las que se observa al artista posando amablemente junto a varios fanáticos. Sin embargo, según reportaron medios locales, la difusión de detalles sobre su recorrido terminó cambiando por completo la noche del famoso.

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Algunos seguidores conocidos como "sasaengs", término utilizado en Corea del Sur para describir a fanáticos obsesivos que invaden la privacidad de los artistas, comenzaron a congregarse cerca de la residencia del intérprete de "Butter".

Ante la situación, Jungkook recurrió a su cuenta de Instagram para lanzar una advertencia dirigida a este tipo de seguidores.

"No les dije que me esperaran cerca de mi casa. En serio voy a exponerlos", escribió.

Asimismo, compartió un video en el que aparece lanzando varios golpes al aire, un gesto que muchos interpretaron como una forma de desahogar la frustración provocada por lo ocurrido.

Incidentes previos y contexto del acoso

No es la primera vez que el cantante enfrenta episodios relacionados con el acoso de seguidores. En los últimos años ha sido víctima de diversas invasiones a su privacidad.

Uno de los casos más sonados ocurrió en 2025, cuando una mujer de origen chino fue detenida tras presuntamente intentar ingresar a la residencia del artista al introducir repetidamente el código de acceso de la puerta principal.

En otro incidente, una mujer surcoreana de 40 años fue arrestada por supuestamente ingresar sin autorización al estacionamiento de la vivienda del cantante.

Con frecuencia, los idols de K-pop enfrentan comportamientos invasivos por parte de algunos fans, quienes llegan a perseguir sus vehículos, reservar vuelos en los mismos itinerarios o incluso alquilar propiedades cercanas para vigilar sus movimientos.