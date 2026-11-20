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JulioProfe, el matemático consentido de la comunidad latina en YouTube alertó a sus seguidores tras publicar un comunicado donde menciona que es víctima de amenazas contra él y su familia, motivo por el cual se ha mantenido alejado de las redes sociales.

Por medio de Instagram, el profesor y creador de contenido con más de 5 millones de seguidores, compartió que está pasando por una dura situación de hostigamiento que le ha robado la tranquilidad.

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Desde el 2009, JulioProfe logró construir una comunidad muy grande de seguidores en YouTube al ayudar a miles de estudiantes a despejar dudas sobre problemas matemáticos, obteniendo un amplio reconocimiento a nivel mundial al ser un ejemplo positivo en la comunidad de creadores de contenido.Por este motivo, al enterarse de la delicada situación que enfrenta el youtuber colombiano, cientos de internautas reaccionaron a la noticia e interactuaron en la publicación para respaldar al docente.En el escrito compartido, el creador de contenido se sinceró y ofreció una disculpa por su ausencia, además de explicar el motivo por el cual no ha compartido su contenido como de costumbre. "Mi familia y yo estamos atravesando una situación de hostigamiento y amenazas que nos ha quitado la paz".Asimismo, JulioProfe aclaró que el asunto ya está siendo atendido por la vía legal para que sancione a quien resulte responsable; "Ya pusimos las denuncias ante las autoridades y, por respeto al proceso, por ahora no puedo dar nombres ni detalles", puntualizó.