¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Una campaña digital sobre higiene masculina se volvió viral en redes sociales y abrió una intensa discusión entre usuarios de internet durante los últimos días.

De acuerdo con información difundida por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) de la Ciudad de México, el mensaje surgió con la etiqueta #NosLateEscucharte y planteó una pregunta directa sobre los prejuicios asociados al cuidado del cuerpo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La iniciativa desató opiniones divididas entre quienes celebraron la ruptura de estigmas y quienes cuestionaron el tono utilizado por una dependencia pública capitalina.Según datos y materiales comunicativos vinculados con el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) de la Ciudad de México, la publicación giró en torno a la frase "¿Te da miedo limpiarte el ano o qué?".Con este planteamiento, la campaña buscó visibilizar cómo ciertos estereotipos tradicionales de masculinidad llevan a que algunos hombres eviten la higiene íntima por miedo a que se ponga en duda su orientación sexual o a percibir el aseo como algo contrario a su identidad.En su postura institucional, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) señaló que la limpieza básica y el cuidado personal corresponden a prácticas de salud cotidiana que carecen de género y no determinan la identidad de ninguna persona.Desde la perspectiva de la salud pública y el bienestar integral promovida por dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, cuestionar estigmas culturales forma parte de estrategias más amplias de comunicación preventiva y cercanía con la ciudadanía.Tras la difusión del mensaje en plataformas digitales, numerosos usuarios compartieron memes, etiquetas entre conocidos y relatos personales que confirmaron la existencia de bromas o tabúes similares en distintos entornos sociales.Para un sector de internautas, la viralización evidenció que persisten ideas rígidas sobre lo que se considera masculino y demostró que el humor suele funcionar como vía para abordar temas incómodos.Por otro lado, diversos comentarios en redes sociales (particularmente en plataformas como X) expresaron inconformidad con el enfoque de la campaña. Algunos usuarios criticaron que una institución enfocada en la atención y prevención de adicciones empleara un lenguaje directo o confrontativo, argumentando que la higiene personal depende de la educación familiar y no de cuestiones de género.Asimismo, otro grupo de personas cuestionó la pertinencia de este tipo de mensajes institucionales frente a otras prioridades y demandas cotidianas de la Ciudad de México.