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El caso legal que mantiene enfrentados al productor Luis de Llano y a la cantante Sasha Sokol ha escalado a una etapa crítica en este 2026.

Tras la ratificación de la sentencia por daño moral por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el productor ha mostrado renuencia a cumplir cabalmente con las medidas de reparación impuestas. Ante esta situación, el equipo legal de la víctima ha solicitado la intervención de las autoridades para hacer cumplir la ley.

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La resistencia del sentenciado a acatar las órdenes judiciales ha derivado no solo en medidas de apremio por la vía civil, sino que abre la puerta a consecuencias penales graves, según lo estipulado en los códigos y leyes que rigen en la materia.De acuerdo con el equipo jurídico de Sasha Sokol y especialistas en derecho penal consultados sobre el caso, la negativa reiterada a acatar lo ordenado por un juez constituye el delito de desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad. Según lo establecido en el Libro Segundo, Título Sexto, Capítulo I del Código Penal Federal (artículos 178 al 183), específicamente en el artículo 178 del Código Penal Federal, quien sin causa legítima desobedezca un mandato de autoridad enfrenta sanciones que incluyen prisión (de uno a cinco años según los criterios aplicados al desacato grave de resoluciones judiciales) y multas económicas.Asimismo, el artículo 183 del mismo ordenamiento federal precisa que, cuando la ley autoriza el empleo del apremio para hacer efectivas las determinaciones de la autoridad, el delito de desobediencia queda consumado una vez agotados dichos medios de apremio.Esta responsabilidad penal no deriva directamente de los hechos ocurridos cuando Sokol era menor de edad, sino del desacato a la resolución civil por daño moral. En caso de abrirse un proceso penal por esta vía, el imputado cuenta con la posibilidad de llevar el juicio en libertad mediante el pago de una fianza, de acuerdo con la asesoría legal del caso.En la vía civil, el juez de la causa cuenta con diversas herramientas legales denominadas "medidas de apremio" para obligar a las partes a cumplir con sus resoluciones. Estas medidas tienen un carácter correctivo y no punitivo, y se aplican hasta que se logre el cumplimiento.Ante la resistencia de De Llano, el juzgado ha tenido que recurrir a estas acciones. Un ejemplo claro ocurrió tras rechazar el primer video de disculpa pública publicado en noviembre de 2026, considerando que no cumplía con los términos y el tono ordenado por la SCJN. En consecuencia, el juzgado ordenó retirar dicho video de la plataforma YouTube e impuso 36 horas adicionales de arresto al productor.Este arresto se suma a otro previo de 30 horas que ya había sido ejecutado en septiembre de 2026 por incumplimientos anteriores relativos a la disculpa, la indemnización y la abstención de mencionar a la cantante en medios.Además de los arrestos administrativos, el órgano judicial ha impuesto multas económicas y emitido múltiples requerimientos formales para forzar la ejecución de todas las medidas, incluyendo la realización de un curso de prevención y sensibilización sobre violencia contra menores, todo lo cual forma parte de la reparación integral del daño ordenada a favor de Sasha Sokol.