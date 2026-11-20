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Lili Campos, expresidenta municipal panista de Solidaridad, municipio de Quintana Roo, fue detenida por su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, informó este viernes la Fiscalía estatal.

La institución explicó en un comunicado que la exalcaldesa, quien llegó al cargo con la alianza encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN), está siendo investigada actualmente por un desfalco al erario de la localidad que gobernó por más de 62 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación de la autoridad estatal, dichos recursos están relacionados con el incumplimiento de servicios acordados en contratos públicos para lavar los vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Según las indagatorias, durante la gestión de Lili Campos como Presidenta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, el Gobierno Municipal otorgó de manera indebida tres licitaciones públicas a un particular, entre los años 2022 al 2024, para prestar el servicio de lavado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

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En aquel entonces, dicha dependencia contaba con un parque vehicular de 123 unidades, mientras que la empresa cobraba por 865 lavados en un sólo mes, sin reportar días de descanso y con tan sólo 15 empleados en su nómina, algo que resulta sospechoso.

Otra de las irregularidades detectadas es que el proveedor no entregó los primeros comprobantes fiscales digitales de los primeros contratos, pese a lo cual el Ayuntamiento siguió realizando a la empresa pagos que no son comprobables, por un monto de más de 62 millones de pesos.

La Fiscalía de Quintana Roo recalcó que todos los servidores públicos involucrados en la designación de las licitaciones mencionadas estarían presuntamente implicadas en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

Lo anterior debido a que las personas servidoras públicas fueron omisas al no cumplir con su facultad de hacer una revisión y dar seguimiento al cumplimiento del contrato, ya que no verificaron que se otorgaran los servicios solicitados y tampoco se cercioraron de que contaran con la documentación que exige la ley en la materia.