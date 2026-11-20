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Mejorar el diagnóstico de enfermedades inflamatorias y favorecer la incorporación y el uso adecuado de tecnología hospitalaria son dos de los desafíos para fortalecer la atención sanitaria en México, señalaron especialistas y representantes del sector salud durante el EFE Forum Salud LATAM 2026.

Diagnóstico tardío y retos en enfermedades inflamatorias

Durante la segunda mesa 'Innovación para transformar el abordaje del dolor: prevención, diagnóstico y nuevas terapias', la líder médica para Inmunología en UCB México, Elisa Fortuño, advirtió que algunas enfermedades pueden pasar inadvertidas porque sus síntomas aparecen y desaparecen.

Por su parte, la gerente general de Baxter México, Roxana Rojas, destacó la importancia de integrar equipos médicos, capacitación y planificación del suministro para favorecer la atención de los pacientes.

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Hidradenitis supurativa: diagnóstico y abordaje multidisciplinario

Fortuño puso como ejemplo la hidradenitis supurativa, una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que provoca lesiones dolorosas, principalmente en zonas como las axilas y las ingles.

La especialista explicó que estas lesiones pueden confundirse con problemas cutáneos comunes, como el acné, y que la aparición de brotes que posteriormente remiten puede dificultar que los pacientes obtengan un diagnóstico oportuno.

"Se tarda mucho el diagnóstico porque son lesiones simples. Puede ser que salgan y el paciente en ese momento tiene dolor, pero después desaparecen", señaló.

Este comportamiento puede llevar a que las personas acudan a distintas consultas sin que se identifique la enfermedad, por lo que Fortuño consideró necesario evaluar los síntomas desde una perspectiva más amplia y no limitarse a lo que el paciente presenta en un momento determinado.

Añadió que el dolor puede ser discapacitante porque las lesiones aparecen en zonas de roce con la ropa y afectan las actividades cotidianas. La enfermedad también puede repercutir en la autoestima y la salud emocional, por lo que consideró fundamental un abordaje multidisciplinario que incluya atención dermatológica y acompañamiento psicológico o psiquiátrico cuando sea necesario.

La líder médica señaló que el control del dolor y la calidad de vida deberían tener un peso central al evaluar los resultados de los tratamientos. También destacó la importancia de la educación médica continua para que los profesionales de la salud reconozcan los síntomas, identifiquen la enfermedad y remitan oportunamente a los pacientes con especialistas.

"El diagnóstico temprano, eso sería la clave para evitar un daño irreparable", afirmó.

Tecnología hospitalaria y coordinación para innovación en salud

Por su parte, Rojas sostuvo que la innovación en salud no depende únicamente del desarrollo de medicamentos, sino también de la tecnología que permite implementar los tratamientos de manera segura y eficaz, desde el diagnóstico hasta la recuperación de los pacientes.

La directiva señaló que la incorporación de tecnología requiere una responsabilidad compartida entre fabricantes e instituciones de salud. Explicó que los proveedores deben contribuir a la capacitación del personal y al mantenimiento de los equipos para que médicos, personal de enfermería e ingenieros conozcan su funcionamiento y puedan utilizarlos correctamente.

Rojas identificó la planificación de las compras y la certidumbre sobre las necesidades del sistema de salud como factores relevantes para mantener la continuidad del suministro. Ante los cambios en los mecanismos de abasto, señaló que es necesario fortalecer el diálogo con las autoridades para coordinar los requerimientos y garantizar la continuidad en la entrega de insumos.

"Esto no es un trabajo de un laboratorio, no es un trabajo de un hospital, no es ni siquiera del sistema de gobierno, del público, del privado. Es un tema de todos", afirmó.

Rojas consideró que la coordinación entre autoridades, hospitales, industria, profesionales sanitarios y pacientes es necesaria para incorporar innovaciones que respondan a las necesidades de atención de la población.