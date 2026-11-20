¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Carlos Segundo, quien da voz a Piccolo en la serie animada "Dragon Ball", asegura que las celebridades e influencers que participan en películas animadas llegan a cobrar hasta 10 veces más que los actores profesionales de doblaje.

"Lo único que me molesta de que contraten un 'star talent' y que a él le den las prebendas que no nos dan a los actores de doblaje, que les permitan hablar del proyecto y a nosotros por contrato no nos lo permiten", señala a EL UNIVERSAL.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El actor cuestiona que las figuras famosas puedan promocionar sus personajes, mientras que sus colegas enfrentan restricciones contractuales para hablar de sus proyectos.Considera que estas diferencias resultan injustas frente a la preparación y experiencia que exige su profesión."Los emolumentos, el pago que reciben los 'star talents' por hacer su trabajo, nosotros recibimos el 10%, digamos, de lo que reciben ellos. Eso es lo que sí no me gusta", afirma.Segundo no está en contra de que las celebridades participen en el doblaje, pues reconoce que algunas tienen talento, y considera que las productoras tienen derecho a elegir a sus elencos, incluso por razones comerciales."Utilizan mucho esto de los números por mercadotecnia, es simple mercadotecnia, no porque tengan más o menos talento quienes van a doblar la producción", explica.Entre las celebridades cuyo trabajo aprecia menciona a Maite Perroni, Irán Castillo y Sergio Sendel, así como a Eugenio Derbez, quien dio una voz reconocida al Burro en "Shrek"."Hizo muy buen trabajo con el Burro, ayudado en este caso, apoyado por los textos maravillosamente creativos de Gus Rodríguez, que era un genio creativo", recuerda.El público decideEl debate sobre la participación de influencers cobró fuerza recientemente con "Wildwood: El bosque salvaje", cuya versión en español recibió críticas por las interpretaciones de Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche.Tras las reacciones, la distribuidora estrenó el 12 de noviembre una versión alternativa con actores profesionales que ha tenido buena recepción en salas."La gente es libre totalmente de aceptar o de repudiar un doblaje que no le gusta y no importa si es un 'star talent' o si es un actor de doblaje que lo hizo mal. Pues eso ya lo decide la gente", expresa.Enseña trucosSegundo participará hoy en el Dojo de Doblaje de "Crunchyroll" una experiencia gratuita en la que los aficionados podrán prestar su voz a villanos de series como "Attack on Titan", "My Hero Academia" y "Tokyo Ghoul".La actividad se realizará en el Centro Cultural Tudor. Los asistentes podrán interpretar escenas frente al micrófono con la orientación de profesionales como Segundo, Carla Castañeda, Ricardo Brust y Gaby Gris.Para Segundo, quien también ha dado voz a Severus Snape en películas de Harry Potter, interpretar a un villano exige, en especial, comprender su personalidad y motivaciones."Si lo haces nada más poniéndole una voz muy grave o te pones a dar de gritos, si no hay esencia, la gente lo va a sentir y lo va a rechazar", explica.