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JUNGKOOK DE BTS REACTIVAN SU INSTAGRAM

Por Redacción

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
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JUNGKOOK DE BTS REACTIVAN SU INSTAGRAM
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      La cuenta oficial de Instagram de Jungkook, integrante de BTS, fue bloqueada de forma momentánea este miércoles. El intérprete compartió en redes una fotografía con un signo de interrogación y un mensaje de la plataforma en el que se explicaban los motivos de la suspensión: "JK, tu cuenta ha sido bloqueada".

      El aviso indicaba que debía solicitar una revisión en un plazo de 180 días o, de lo contrario, la cuenta sería desactivada de forma permanente.

      De acuerdo con Instagram, el motivo del bloqueo fue una presunta infracción de propiedad intelectual, al señalar que la cuenta o sus actividades no cumplían con los términos de uso relacionados con derechos de autor, incluida la política sobre marcas registradas.

      Pese a la preocupación generada entre los fans, el Instagram de Jungkook ya aparece este jueves accesible con normalidad y las publicaciones han sido restauradas. El artista no ha emitido más actualizaciones al respecto.

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      Su reciente actividad en redes sociales, donde ha compartido vlogs y coreografías de otros idols, también hizo que la suspensión tomara por sorpresa a sus seguidores.

      Actualmente, el artista cuenta con 21.7 millones de seguidores.

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