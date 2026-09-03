Cae sujeto por homicidio en El Refugio

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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) informó que, como resultado de acciones de inteligencia y de investigación, ejecutó una orden de cateo y posteriormente cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión en contra de Neftaly "N", con el objetivo de esclarecer el fallecimiento de una persona en el municipio de Ciudad Fernández.

Agentes de la Delegación Tercera de la FGESLP integraron de manera inmediata la carpeta de investigación luego de tomar conocimiento a finales de agosto de 2026, del fallecimiento de una persona ocasionado con un objeto contundente, al interior de un predio ubicado en el Ejido El Refugio, en dicho municipio.

Como parte de las diligencias, se realizó el cateo de un inmueble en el Barrio Segundo del Ejido El Refugio, donde elementos de la Policía de Investigación (PDI) obtuvieron datos de prueba que permitieron fortalecer las indagatorias.

Una vez recopilada la información correspondiente, la FGESLP presentó los elementos ante un Juez de Control, quien otorgó la respectiva orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, misma que fue cumplimentada por agentes investigadores en contra de Neftaly "N", en los locutorios del Centro Estatal de Reinserción Social de Rioverde.

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El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, a fin de que se lleve a cabo la audiencia inicial, en donde la Fiscalía potosina buscará que el señalado sea vinculado a proceso y responda por los actos que se le imputan.