Kaley Cuoco anuncia segundo embarazo y muestra baby bump
La actriz de The Big Bang Theory confirmó su segundo embarazo en 2026 y destacó los retos de esta nueva etapa.
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CIUDAD DE MÉXICO, junio 10 (EL UNIVERSAL).- Un pastel decorado con chispas de colores y relleno rosa fue la tierna pista con la que Kaley Cuoco anunció su segundo embarazo.
Kaley Cuoco confirma su segundo embarazo en Instagram
La actriz de "The Big Bang Theory" compartió la noticia con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, donde publicó diversas postales en las que muestra el proceso de esta nueva etapa, incluyendo imágenes de su baby bump.
"Completando nuestra pequeña familia, ¡qué sueño hecho realidad!", escribió la famosa en la publicación.
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Cuoco, quien da vida a Penny en la exitosa serie, también reveló que este embarazo ha sido más retador a diferencia del primero, pero se siente muy agradecida junto a su prometido Tom Pelphrey.
Detalles del embarazo y vida personal de Kaley Cuoco
"Una pequeña hermanita en camino, y sí, la última foto es nuestra delicada princesa dándonos el dedo medio", comentó con humor, haciendo referencia a un ultrasonido de la futura integrante.
Kaley dio la bienvenida a su primera hija, Matilda Carmine Riche, en marzo de 2023, fruto de su relación con Pelphrey. La pareja inició su romance en 2022 tras conocerse en el estreno de "Ozark", y dos años después se comprometieron.
La actriz atraviesa uno de los momentos más estables de su vida. Tras su paso por "The Big Bang Theory" y su mediática ruptura con el jinete Karl Cook, ha hablado en diversas ocasiones sobre cómo su perspectiva cambió tras conocer a Pelphrey.
"Nunca pensé que tendría hijos", dijo recientemente en el podcast Armchair Expert with Dax Shepard.
También destacó una de las cualidades que más admira de su pareja: "Es increíble, pero no le gusta nada el ambiente de Hollywood; eso es justo lo que me gusta de él".
Además de su carrera como actriz, Cuoco ha trabajado como productora y es empresaria con su marca de alimentos para mascotas llamada Oh Norman.
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