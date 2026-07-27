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Cynthia Klitbo se burla del cuarto Ibiza: "Quedamos puro guarro"

La actriz compartió sus primeras impresiones sobre la distribución de los participantes en La casa de los famosos México

Por Redacción

Julio 27, 2026 12:15 p.m.
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Cynthia Klitbo se burla del cuarto Ibiza: "Quedamos puro guarro"
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Cynthia Klitbo comenzó su participación en La casa de los famosos México con bromas sobre la personalidad de los integrantes de cada una de las habitaciones.

      Durante una conversación con Gema Garoa en el vestidor, la actriz opinó que el cuarto Malibú concentra a los participantes más tranquilos y refinados de la competencia.

      "Quedaron los ´classy´, la gente más decente quedó en ese cuarto", comentó entre risas. Garoa rechazó la descripción y aseguró que ella no se considera "fresa".

      Klitbo contrastó ese grupo con los habitantes de Ibiza, habitación que comparte con Yanet García, Ernesto Laguardia, Ese Pérez, Luis Chaparro y Aldo Rendón.

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      "En el mío quedamos puro guarro", bromeó la actriz, quien se incluyó entre las personalidades más caóticas del programa. También anticipó que podría hacer equipo con Aldo Rendón para generar diversión y desorden entre sus compañeros.

      El cuarto Malibú quedó integrado por Gema Garoa, Ximena Herrera, Flor Vigna, Massad Altamimi, Yahir y Fede Vigevani.

      En Tulum estarán Arantza Ruiz, Mariana Ochoa, Brianda Deyanara, Karina Torres, Moisés Peñaloza y Memo Schutz.

      Las declaraciones se produjeron durante la primera mañana de convivencia de los 15 participantes del reality.

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