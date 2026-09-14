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Prevén 30% más basura por fiestas patrias y decembrinas

El 12 de diciembre es el día con mayor generación de basura en la capital potosina

Por Rolando Morales

Septiembre 14, 2026 01:09 p.m.
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Prevén 30% más basura por fiestas patrias y decembrinas
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      Durante la última etapa del año, la recolección de residuos en San Luis Potosí incrementa hasta en 30 por ciento debido a las celebraciones patrias, Día de Muertos y las festividades decembrinas, informó Jaime Mendieta Rivera, titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento capitalino.

      El funcionario señaló que este periodo, que comprende desde las fiestas patrias hasta el 1 de enero, representa la etapa de mayor demanda para el servicio de recolección. Indicó que, de acuerdo con los registros de los últimos años, el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, es la jornada con mayor generación de residuos, incluso por encima de Año Nuevo.

      Mendieta Rivera explicó que las rutas de recolección se mantienen activas durante los días festivos, aunque se implementan operativos especiales antes, durante y después de eventos como las fiestas patrias y el Día de Muertos, principalmente para atender la generación de basura en plazas y otros espacios públicos.

      Añadió que durante las festividades guadalupanas el volumen de residuos aumenta debido a que las actividades se concentran no sólo en iglesias y espacios públicos, sino también en centros de trabajo y domicilios particulares. Por ello, sostuvo que el personal de aseo público y la empresa Red Ambiental coordinan las labores para mantener la atención durante esta etapa de mayor generación de basura.

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