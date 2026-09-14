Caifanes homenajea a víctimas del sismo en Colombia en Bogotá

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Caifanes llegó hasta el Festival Cordillera para demostrar que algunas de las canciones que marcaron al rock mexicano, hace más de 30 años, encontraron una segunda casa en Bogotá.

Caifanes homenajea a víctimas del sismo en Colombia

La agrupación, encabezada por Saúl Hernández, apareció en el escenario principal del Parque Simón Bolívar y desde los primeros acordes, los miles de asistentes que ya los esperaban comenzaron a cantar.

"Aquí no es así" fue la canción con la que los mexicanos abrieron su repertorio, uno que no necesitó de demasiadas presentaciones pues estuvo lleno de éxitos como "Miedo" y "Detrás de los cerros".

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Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando hicieron una pausa para enviar un mensaje de apoyo y solidaridad a todos los afectados por el reciente sismo que sacudió al país; incluso, les dedicaron "Antes de que nos olviden".

Mientras sonaba la canción, las pantallas mostraron imágenes que conmovieron a los asistentes, pues mostraban las labores de rescate y algunos de los rostros que reflejaban sufrimiento.

Recuerdos y energía en el Festival Cordillera

Después de "Los dioses ocultos", Caifanes decidió regresar todavía más atrás, hasta una época en la que ni siquiera imaginaban llenar un recinto, mucho menos un festival de esta índole.

"La siguiente canción la queremos dedicar a los perros", anunció Saúl.

No hablaba únicamente de mascotas. Hernández recordó que cuando la banda comenzaba a tocar en las calles de la CDMX, solía aparecer una manada de perros que los acompañaba mientras caminaban de un lugar a otro.

"Eran momentos muy difíciles, tiempos muy diferentes a lo que estamos viviendo ahora. Y esta manada de perros siempre estaba con nosotros", contó.

"Mátenme porque me muero" mantuvo al público atento, pero conforme el concierto avanzó comenzaron a aparecer las canciones que provocaron una respuesta todavía mayor. Con "Nubes", la energía cambió: algunos asistentes levantaron telas y las hicieron girar sobre sus cabezas mientras otros comenzaron a brincar.

"Viento" y "No dejes que..." terminaron por transformar la zona en una pista irregular de baile. Había quienes levantaban sus celulares, quienes se tomaban fotografías con Caifanes de fondo y quienes simplemente cantaban.

El músico aprovechó entonces para detenerse en el significado de tocar en Cordillera.

"Estar aquí son muchos sueños hechos realidad. Y lo más hermoso es estar enfrente de ti, raza. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, raza, hoy y siempre".

Entonces llegó "Afuera", y si durante algunos momentos del concierto parte del público había escuchado con mayor atención que euforia, los primeros acordes de uno de los temas más conocidos de Caifanes borraron cualquier reserva. La gente brincó, aplaudió y cantó mientras cientos de teléfonos volvieron a levantarse.

En las pantallas apareció también la iconografía mexicana. Imágenes inspiradas en danzantes de tradición prehispánica acompañaron el cierre.

"Gracias, Bogotá. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Caifanes a tus pies", se despidió la banda que confirmó que la música, y en especial el rock, no conoce de fronteras.