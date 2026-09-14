logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN ENTUSIASMADOS

Fotogalería

CONVIVEN ENTUSIASMADOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Muere Bob Mackie, el "Sultán de las Lentejuelas", a los 87 años

Su carrera de más de cinco décadas influyó en la moda teatral y el vestuario de grandes estrellas.

Por El Universal

Septiembre 14, 2026 12:57 p.m.
A
Muere Bob Mackie, el Sultán de las Lentejuelas, a los 87 años
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El legendario diseñador estadounidense, famoso por vestir a Cher, Diana Ross y Tina Turner, murió a los 87 años, dejando un legado de glamour y extravagancia


      El mundo de la moda y el espectáculo está de luto. Bob Mackie, el diseñador estadounidense conocido como el "Sultán de las lentejuelas" por sus espectaculares creaciones llenas de brillo, pedrería y fantasía, murió a los 87 años.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La noticia fue confirmada este lunes a través de la cuenta oficial de Instagram del diseñador. En el comunicado, su equipo recordó que Mackie vivió sus 87 años cumpliendo el sueño que siempre tuvo: dedicarse al diseño de moda y vestuario.
      Mackie construyó durante más de cinco décadas una carrera estrechamente ligada a las grandes figuras del entretenimiento. Cher, Diana Ross, Tina Turner, Carol Burnett y Judy Garland, entre otras estrellas, llevaron sus creaciones, caracterizadas por una estética teatral, extravagante y llena de glamour.
      -----Bob Mackie, el diseñador detrás del glamour de Cher
      Su nombre quedó especialmente ligado al de Cher, con quien trabajó durante décadas y para quien creó algunos de sus looks más memorables, tanto para televisión como para conciertos y alfombras rojas.
      Entre sus diseños más recordados está el vestido transparente con plumas que Cher llevó en la Met Gala de 1974, así como el espectacular look negro con transparencias, pedrería y plumas que utilizó en los Oscar de 1988.
      Pero Cher no fue su única musa. Mackie también diseñó para Diana Ross y Tina Turner, además de crear vestuario para televisión, teatro y espectáculos en vivo. Su trabajo para The Carol Burnett Show se extendió durante los once años que estuvo al aire.
      Bob Mackie deja así una firma inconfundible en la historia de la moda y el vestuario: una en la que las lentejuelas, las plumas, el brillo y la extravagancia nunca fueron demasiado.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Muere Bob Mackie, el Sultán de las Lentejuelas, a los 87 años
      Muere Bob Mackie, el Sultán de las Lentejuelas, a los 87 años

      Muere Bob Mackie, el "Sultán de las Lentejuelas", a los 87 años

      SLP

      El Universal

      Su carrera de más de cinco décadas influyó en la moda teatral y el vestuario de grandes estrellas.

      Caifanes homenajea a víctimas del sismo en Colombia en Bogotá
      Caifanes homenajea a víctimas del sismo en Colombia en Bogotá

      Caifanes homenajea a víctimas del sismo en Colombia en Bogotá

      SLP

      El Universal

      El grupo liderado por Saúl Hernández recordó sus inicios y destacó la importancia de tocar en Bogotá.

      Aldo Rendón responde a rumores sobre su salida del reality
      Aldo Rendón responde a rumores sobre su salida del reality

      Aldo Rendón responde a rumores sobre su salida del reality

      SLP

      El Universal

      El stylist abandonó el reality por problemas hepáticos y biliares, no por polémicas internas.

      Oasis anuncia gira mundial de 38 conciertos en 2027
      Oasis anuncia gira mundial de 38 conciertos en 2027

      Oasis anuncia gira mundial de 38 conciertos en 2027

      SLP

      EFE

      Los hermanos Gallagher vuelven a los escenarios