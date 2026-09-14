logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN ENTUSIASMADOS

Fotogalería

CONVIVEN ENTUSIASMADOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Regulación de redes sociales e IA, discusión pendiente: Sheinbaum

Sheinbaum alerta sobre el uso de bots y noticias falsas para influir en elecciones en América Latina.

Por El Universal

Septiembre 14, 2026 12:55 p.m.
A
Regulación de redes sociales e IA, discusión pendiente: Sheinbaum
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- En conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la regulación de las redes sociales y de la inteligencia artificial es un tema pendiente que debe discutirse en el Congreso, pero consultará si puede realizarlo en este momento, porque ya inició el proceso electoral.

      Sheinbaum plantea discusión sobre regulación digital

      "Es una discusión pendiente, cómo regular las redes sociales y la inteligencia artificial, tiene sus bemoles, hasta dónde, cómo. Entonces, yo pienso que debemos abrir un espacio de discusión; ahora, ya inició el periodo electoral, no sé si todavía se pueda en este momento, habría que preguntarle a Luisa (María Alcalde, consejera jurídica), pero es muy importante difundirlo, explicarlo", expresó.

      Sheinbaum alerta sobre manipulación en redes sociales

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La Mandataria federal aseguró que las redes sociales son utilizadas por la oposición a su régimen, para influir en el electorado, por lo que con la regulación buscará evitarlo.

      "Tiene que abrirse una discusión necesariamente sobre el uso de las plataformas como medio de campaña política comprada, mientras más dinero, y el uso de estos bots y otros mecanismos para influir a través de noticias falsas en la conciencia de la gente en América Latina y en otros países. Sí es muy relevante y los mecanismos que usa la derecha internacional para modificar la opinión de las personas a través de noticias falsas", comentó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Regulación de redes sociales e IA, discusión pendiente: Sheinbaum
      Regulación de redes sociales e IA, discusión pendiente: Sheinbaum

      Regulación de redes sociales e IA, discusión pendiente: Sheinbaum

      SLP

      El Universal

      Sheinbaum alerta sobre el uso de bots y noticias falsas para influir en elecciones en América Latina.

      Sheinbaum habla sobre Vivienda para el Bienestar
      Sheinbaum habla sobre Vivienda para el Bienestar

      Sheinbaum habla sobre Vivienda para el Bienestar

      SLP

      El Universal

      La inversión acumulada en el programa alcanza 75.9 mil millones de pesos y se prevé llegar a un billón de pesos.

      Abandonan a bebé de un año en cabaña de Nuevo León
      Abandonan a bebé de un año en cabaña de Nuevo León

      Abandonan a bebé de un año en cabaña de Nuevo León

      SLP

      El Universal

      El menor habría permanecido varias horas sin supervisión en la Sierra de Santiago; autoridades investigan quién debía cuidarlo

      Sheinbaum vuelve a cargar contra la prueba PISA
      Sheinbaum vuelve a cargar contra la prueba PISA

      Sheinbaum vuelve a cargar contra la prueba PISA

      SLP

      El Universal

      La Presidenta defendió la educación pública y afirmó que la evaluación también reconoce avances en equidad y compromiso docente