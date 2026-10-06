Mariana Ochoa jugó su carta más poderosa en "LCDLFM"

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Con la corona puesta y con cuatro millones de pesos en la bolsa Mariana Ochoa confesó que a poco más de 24 horas de que fue declarada ganadora de la cuarta edición del reality "La casa de los famosos México" se siente como pavo real, y habló de que decidió jugar su carta más fuerte, el tema de OV7 justo cuando ya se supo próxima a la victoria.

Declaraciones de Mariana Ochoa sobre su experiencia en el reality

"Salí de la casa y como que todo lo siento como si fuera una película. La verdad es que no soy mesurada y no es que haya actuado. Lo que pasa es que sí soy muy tolerante, pero llego a un punto en el que tolero y tolero y de repente exploto como bomba. La verdad es que traigo buena escuela, mi ejemplo es OV7, obviamente nuestra buena relación nos enseñó a todos a defender siempre nuestro punto de vista con uñas y dientes. Entonces, pues eso a través de los años me enseñó a escuchar a tolerar, a negociar", explica.

Conflicto con Ari Borovoy y el grupo OV7

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Sobre OV7 y las sugerencias que su fandom le hizo vía redes de enfrentar a Ari Borovoy ahora que es millonaria para aclarar sus diferencias Ochoa dijo de su excompañero y del grupo que esperó el tiempo necesario para hablar de eso.

"Este fue un proyecto que no tuvo nada que ver con ninguno de mis compañeros. A través de mis redes la gente y los fans del grupo me siguen haciendo preguntas, entonces justo quise tocar poco el tema de OV7 porque lo que quería era acercarme como Mariana Ochoa a la gente, pero también sabía que había dudas alrededor y justo un día antes de mi salida estratégicamente yo lo pensé así, porque era un día donde no había una gala, donde no podían hacer un resumen, donde yo no quería hacerlo grande".

La también protagonista de la telenovela "La hija del jardinero" explicó que Borovoy la difamó ante la prensa y ella sólo compartió lo que sintió al saberse el blanco de los señalamientos de quien fue su amigo.

"Hablé del problema más reciente que fue cuando él el año pasado hizo un tour de medios difamándome de la nada porque ni siquiera dio una acción que hubiéramos hecho, tanto a Oscar (Schwebel) como Lidia (Ávila) y yo porque mencionó los tres nombres en esa acusación. Entonces el sábado decidí sacar esas cartas y terminar de platicar esa historia de cómo la había vivido yo de este lado. Él sin dar un solo argumento y cuando yo viví de su parte traición y dolor. Y bueno, yo creo que a final de cuentas, como lo expresé ese mismo día, creo que han sido muchos años hablando del mismo tema", detalló.

Mariana Ochoa señaló que por su triunfo sabía que sería cuestionada acerca de su salida del grupo y de la ruptura con algunos de sus compañeros y por ello habló para luego anunciar que da por terminado el tema en su vida.

"Este problema tiene siete años y es momento de darle carpetazo. Yo creo que todos quisiéramos, bueno, todos queremos que el tiempo nos ayude a sanar esas heridas. Y pues yo ya, a darle carpetazo".