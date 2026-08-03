Mariana Ochoa, primera eliminada de "La casa de los famosos"

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La competencia de "La casa de los famosos México" cambió para siempre tras la primera eliminación de la temporada.

Momentos de tensión, enfrentamientos y el final del juego para uno de los seis nominados fue lo que se vivió la noche de este domingo durante la transmisión en vivo.

Todo inició con el posicionamiento, una de las dinámicas más polémicas y en la que los habitantes se enfrentan, cara a cara a los nominados y les dan las razones por las que los quieren fuera de la casa.

La dinámica del posicionamiento y enfrentamientos

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Yanet García fue la persona más votada por sus compañeros para abandonar la casa, entre las razones que le dieron fue su salida del cuarto Ibiza y el tiempo que pasa frente al espejo.

Una vez que los enfrentamientos terminaron, los seis en riesgo de salir: Mariana Ochoa, Aldo Rendón, Yanet García, Ximena Herrera, Luis Chaparro y Memo Schutz abandonaron las áreas comunes y pasaron al salón de eliminación, para conocer a los habitantes salvados por el público y los que se subirían a la temida puerta giratoria.

Resultados y votación del público

Al final de la noche y tras los más de nueve millones de votos por parte de los espectadores, solo Yanet volvió al juego con el resto de sus compañeros, convirtiendo a Mariana Ochoa en la primera en abandonar esta cuarta temporada.