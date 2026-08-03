Cerrados, dos pasos viales tras lluvias en la capital

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Las lluvias que se han registrado en la capital potosina mantienen cerrados dos puntos importantes de la ciudad durante la mañana de este lunes: el desnivel Manuel José Othón y el bulevar Jacobo Payán.

De acuerdo con el reporte vial emitido por las autoridades municipales a las 06:10 horas, ambos sitios permanecen fuera de circulación, mientras que el resto de los pasos a desnivel monitoreados se encuentran transitables.

Además de los cierres, se reportan condiciones de pavimento mojado en distintos sectores de la ciudad, situación que podría incrementar el riesgo de percances viales durante las primeras horas del día.

Ante ello, se recomienda a los automovilistas reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y considerar rutas alternas en caso de dirigirse hacia las zonas afectadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí