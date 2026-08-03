logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Cerrados, dos pasos viales tras lluvias en la capital

Manuel José Othón y Jacobo Payán permanecen inhabilitados este lunes

Por Redacción

Agosto 03, 2026 07:51 a.m.
A
Cerrados, dos pasos viales tras lluvias en la capital
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Las lluvias que se han registrado en la capital potosina mantienen cerrados dos puntos importantes de la ciudad durante la mañana de este lunes: el desnivel Manuel José Othón y el bulevar Jacobo Payán.

      De acuerdo con el reporte vial emitido por las autoridades municipales a las 06:10 horas, ambos sitios permanecen fuera de circulación, mientras que el resto de los pasos a desnivel monitoreados se encuentran transitables.

      Además de los cierres, se reportan condiciones de pavimento mojado en distintos sectores de la ciudad, situación que podría incrementar el riesgo de percances viales durante las primeras horas del día.

      Ante ello, se recomienda a los automovilistas reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y considerar rutas alternas en caso de dirigirse hacia las zonas afectadas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Huasteca alcanzará los 40 grados antes de las lluvias

      Protección Civil prevé bancos de niebla por la mañana y tormentas puntuales durante la tarde en las cuatro regiones de San Luis Potosí

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cerrados, dos pasos viales tras lluvias en la capital
      Cerrados, dos pasos viales tras lluvias en la capital

      Cerrados, dos pasos viales tras lluvias en la capital

      SLP

      Redacción

      Manuel José Othón y Jacobo Payán permanecen inhabilitados este lunes

      Con droga, apresan a cinco personas
      Con droga, apresan a cinco personas

      Con droga, apresan a cinco personas

      SLP

      Redacción

      Causa percance por maniobra imprudente
      Causa percance por maniobra imprudente

      Causa percance por maniobra imprudente

      SLP

      Redacción

      Joven en moto es arrollado por un auto
      Joven en moto es arrollado por un auto

      Joven en moto es arrollado por un auto

      SLP

      Redacción