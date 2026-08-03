Morena aplaza convocatorias para diputados y en municipios

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La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, informó a través de una transmisión en vivo que la convocatoria para coordinadores distritales de defensa de la soberanía y de la transformación, así como las municipales, se realizarán a finales de agosto, es decir, para los aspirantes a diputaciones federales y presidencias municipales.

Pese a que este lunes 3 de agosto se tenía planeado comenzar con el proceso para los registros de diputados y presidentes municipales, Hernández informó que la fecha se modificó para finales del mes.

"Como ustedes saben emitimos ya la convocatoria para las coordinaciones estatales de defensa de la transformación, ya hubo un registro ya se registraron como lo hicimos público, casi 300 personas, y ya en estos últimos días hemos convocado aspirantes y seguiremos convocando. Nos faltan varios por si ahí hay alguien que nos diga que no fue convocados, son varios bloques en los que estamos convocando y estamos ya entrando digamos a la recta final de este proceso de coordinaciones estatales", indicó.

"Había algunas fechas que estaban públicas respecto a la convocatoria de los demás procesos: las coordinaciones distritales de defensa de la soberanía y de la transformación, y las coordinaciones municipales. Hay expectativa porque mañana era una de las fechas que se había hecho pública; sin embargo, quiero decirles que justamente en esta nueva etapa en la que hemos venido conduciendo estos procesos, tanto la presidenta del partido como su servidora hemos modificado algunas de las fechas. Mañana no habrá ni registro ni convocatoria", declaró.

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Morena tenía previsto emitir este lunes la convocatoria para las coordinaciones distritales federales.

Citlalli Hernández explicó que el motivo del aplazamiento es encontrar los mejores perfiles, a fin de ganar todas las elecciones estatales, federales y locales.

Asimismo, informó que las coordinaciones estatales de los 17 gobiernos que se renovarán conforme a la paridad de género, y sostuvo que si menos mujeres ganan las encuestas, se ajustarán con mujeres más competitivas.

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Finalmente, llamó a la militancia a cerrar filas y respaldar a quienes resulten electos, a fin de evitar conflictos internos.

Dijo que no se aceptarán perfiles que tengan malas trayectorias o que tengan algún problema con la justicia "o algún antecedente que genere agravio o que haya generado agravio".

De igual forma, detalló que la convocatoria para las coordinaciones distritales locales queda aplazada para el mes de septiembre.