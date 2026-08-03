Con droga, apresan a cinco personas

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Durante las últimas 24 horas, cinco personas y un adolescente fueron detenidos en distintas intervenciones por oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad, al encontrarles en su poder diversas dosis de droga.

En el Operativo Convoy, elementos de Soledad, en coordinación con la Guardia Civil Estatal y Sedena, detuvieron en la colonia Rancho Pavón a un adolescente de 15 años, al ser observado consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública y encontrarle en posesión de dosis de metanfetaminas. Con apego a los protocolos para personas adolescentes, el menor fue presentado ante la autoridad.

Después, durante recorridos de vigilancia en las colonias Genovevo Rivas Guillén Sur, Real del Bosque y Villa Alborada, oficiales detectaron a distintas personas cometiendo faltas administrativas y durante su inspección se les localizaron bolsas con metanfetaminas, por los cual quedaron detenidos Manuel "N", de 49 años; y María "N", de 38 años.

De la misma manera, al ser detectados alterando el orden público o agrediendo a peatones y automovilistas, en las colonias Foresta y Rancho Nuevo fueron detenidos Víctor "N", de 22 años y Eduardo "N", de 25 años; y Nahum "N", de 21 años a quienes se les encontró en posesión de bolsas de marihuana

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Después de realizarles su certificación médica, todas estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con las sustancias aseguradas.