logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Con droga, apresan a cinco personas

Por Redacción

Agosto 03, 2026 03:00 a.m.
A
Con droga, apresan a cinco personas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Durante las últimas 24 horas, cinco personas y un adolescente fueron detenidos en distintas intervenciones por oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad, al encontrarles en su poder diversas dosis de droga.

      En el Operativo Convoy, elementos de Soledad, en coordinación con la Guardia Civil Estatal y Sedena, detuvieron en la colonia Rancho Pavón a un adolescente de 15 años, al ser observado consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública y encontrarle en posesión de dosis de metanfetaminas. Con apego a los protocolos para personas adolescentes, el menor fue presentado ante la autoridad.

      Después, durante recorridos de vigilancia en las colonias Genovevo Rivas Guillén Sur, Real del Bosque y Villa Alborada, oficiales detectaron a distintas personas cometiendo faltas administrativas y durante su inspección se les localizaron bolsas con metanfetaminas, por los cual quedaron detenidos Manuel "N", de 49 años; y María "N", de 38 años.

      De la misma manera, al ser detectados alterando el orden público o agrediendo a peatones y automovilistas, en las colonias Foresta y Rancho Nuevo fueron detenidos Víctor "N", de 22 años y Eduardo "N", de 25 años; y Nahum "N", de 21 años a quienes se les encontró en posesión de bolsas de marihuana

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Después de realizarles su certificación médica, todas estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con las sustancias aseguradas.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Conductor presuntamente ebrio provoca carambola en el Distribuidor Juárez
        Conductor presuntamente ebrio provoca carambola en el Distribuidor Juárez

        Conductor presuntamente ebrio provoca carambola en el Distribuidor Juárez

        SLP

        Redacción

        Al menos tres vehículos resultaron dañados en la glorieta inferior; no se reportaron personas lesionadas.

        Caen 225 personas en operativos de la GCE en una semana
        Caen 225 personas en operativos de la GCE en una semana

        Caen 225 personas en operativos de la GCE en una semana

        SLP

        Redacción

        El balance de la última semana de julio incluye 21 vehículos recuperados y diversos decomisos de droga

        Choque de motos deja dos heridos en El Palmar
        Choque de motos deja dos heridos en El Palmar

        Choque de motos deja dos heridos en El Palmar

        SLP

        Redacción

        Los afectados fueron llevados a una clínica del IMSS a recibir atención médica

        Pone GCE tras las rejas a 34 infractores
        Pone GCE tras las rejas a 34 infractores

        Pone GCE tras las rejas a 34 infractores

        SLP

        Redacción