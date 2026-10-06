Diseñadores mexicanos brillan en Paris Fashion Week 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- París suele ser el lugar donde la moda se mira bajo una lupa distinta. No basta con que una colección sea espectacular en fotografía: detrás de una silueta tiene que existir una idea, una técnica o una historia capaz de sostenerla.

Diseñadores mexicanos destacan en Paris Fashion Week 2026

Esta temporada, cuatro propuestas vinculadas al diseño mexicano llegaron a Paris Fashion Week con algo más que ropa para mostrar. Jesús de la Garsa, Valverde, Samira & Regeane y Michelle Espinoza presentaron colecciones que partieron de lugares muy distintos, pero coincidieron en algo: utilizaron la moda para hablar de identidad, recuerdos y transformación.

No fue una sola manera de entender lo mexicano. Hubo flores, recuerdos de infancia, referencias populares, siluetas teatrales y hasta un amuleto convertido en parte de la colección.

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Homenaje familiar y cultura mexicana en las colecciones

Para Jesús de la Garsa, llegar a París tuvo un significado especialmente personal. Su colección Renascentia: cuando el alma vuelve a florecer nació como un homenaje a las mujeres de su familia, particularmente a su abuela, y también estuvo atravesada por una experiencia de pérdida.

Esa historia se convirtió en ropa a través de flores y plantas vinculadas con el lugar donde creció. Aparecieron en bordados, pétalos y formas que parecían abrirse sobre el cuerpo, mientras las sedas, gasas y transparencias aportaron ligereza a las siluetas. La firma mexicana de calzado Dante también colaboró en la presentación.

En Juglar, Valverde tomó otra ruta. La colección Primavera-Verano 2027 parte de la figura del juglar medieval, ese personaje que contaba historias y podía transformarse frente a su público. La idea se tradujo en capas, corsetería, drapeados y proporciones teatrales, con diferentes personajes construidos a través de cada salida.

Mientras tanto, Samira & Regeane buscaron en sus propios recuerdos de infancia el punto de partida para Mexamalista. Aquí la identidad mexicana aparece desde objetos cotidianos: el morral de mandado, el paliacate, el balero y los rótulos populares.

La colección no se limitó a imprimir esos elementos sobre las prendas. La trama del morral, por ejemplo, se llevó a la corsetería, mientras que el paliacate pasó al estampado y a la construcción de las piezas. Color, encajes y transparencias terminaron de construir esta reinterpretación de imágenes reconocibles de México.

Y hay un detalle que vuelve todavía más interesante esta propuesta: Samira & Regeane son primas mexicanas de raíces libanesas, una identidad que también forma parte de la historia detrás de su firma. Para la presentación en París contaron con calzado de Dante y accesorios de Lula, mientras que el styling estuvo a cargo de Paola Tanus y Monse Rebollar, fundadoras de Stylinginc.

La cuarta propuesta fue Élan: The Art of Becoming Magnetic, de Michelle Espinoza, una colección construida alrededor de una idea mucho más personal: el impulso de avanzar, hacerse visible y convertirse en una misma versión más fuerte.

Un amuleto creado especialmente para la colección acompañó las prendas como símbolo de identidad. En la pasarela aparecieron velos, sombreros de inspiración parisina, botas y zapatillas, dentro de una paleta dominada por púrpura y azul eléctrico, además de perlas y flores.

El desfile tuvo además dos participaciones especiales. Yahanna Almazán, The Miss Globe México 2026, fue la encargada de abrirlo, mientras que Ximena Ochoa, representante de Ciudad de México y finalista de Miss Universe México 2026, realizó la última salida.

Estas colecciones dejan algo más interesante que una lista de nombres. No existe una sola manera de llevar la identidad mexicana a París. Puede aparecer en una flor bordada, en un recuerdo familiar, en un objeto que forma parte de la vida cotidiana o en la decisión de convertir una transformación personal en ropa.

Y quizá ahí está lo más interesante de esta presencia mexicana en Paris Fashion Week: no se trató de vestir a México de una sola manera, sino de contar distintas historias a través de él.