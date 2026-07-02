¡LA SELECCIÓN MEXICANA REUNIÓ A NODAL, ÁNGELA Y BELINDA!
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CHRISTIAN NODAL, SU ESPOSA ÁNGELA AGUILAR Y SU EXNOVIA, LA CANTANTE BELINDA, ASISTIERON AL PARTIDO DE LA SELECCIÓN MEXICANA CONTRA ECUADOR EN EL ESTADIO CDMX, DONDE CELEBRARON LA VICTORIA TRICOLOR Y GRITARON A TODO PULMÓN LOS DOS GOLES MEXICANOS.
NODAL ESTUVO ACOMPAÑADO DE SU SUEGRO PEPE AGUILAR, SU SUEGRA ANELIZ TAMBIÉN ESTUVO PRESENTE.
EN OTRO PALCO ESTUVO BELINDA, QUIEN LLEGÓ ACOMPAÑADA DE MIGUEL BOSÉ; EN REDES COMPARTIÓ LA CELEBRACIÓN DE LOS GOLES, Y AL FINAL DEL PARTIDO ENTREGÓ UN RECONOCIMIENTO AL FUTBOLISTA JULIÁN ANDRÉS QUIÑONES.
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