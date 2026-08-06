La triste visita de "El Indio" Fernández a Xochimilco

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Melancolía fue lo que se vivió el día que Emilio "El Indio" Fernández recibió un homenaje en Xochimilco por su película "María Candelaria", habían pasado 40 años desde su estreno en cines, y los protagonistas Dolores del Río y Pedro Armendáriz ya habían muerto; el director, de entonces 82 años, sólo tenía un último deseo antes de morir.

El filme, dirigido por "El Indio", se estrenó en 1944, se promocionó como una joya del cine mexicano ambientado en 1909 en un rincón indígena de México que contaba una historia de amor en un paisaje mexicano sin igual: Xochimilco, lugar de chinampas, canales, trajineras, flores y un aire provinciano.

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"Una conmovedora historia de amor, en el paisaje mexicano de mayor belleza, con la mejor actriz del cine nacional", se lee en el promocional de entonces publicado en EL UNIVERSAL, donde además se anunciaban viajes a Xochimilco en tranvía por 50 centavos.-----Las quejas de "El Indio" antes del homenajeEl día del homenaje, Emilio Fernández llegó contento y vestido de charro, tenía un último deseo que expresó frente a la concurrencia:"Permítanme dirigir por última vez una película, es mi deseo llevar a la pantalla la cinta ´María Candelaria´, la misma versión que dirigí hace 40 años pero ahora con los adelantos técnicos de esta época en colores", expresó.El homenaje al director mexicano se organizó en el pueblo de Xochimilco para rendir tributo al cineasta y por el aniversario de la exhibición de "María Candelaria"."El Indio" recibió una trajinera de oro puro, un trofeo que los artesanos de Xochimilco realizaron especialmente para él.Para el homenaje se organizó un paseo por los canales de Xochimilco en lancha de motor, sin embargo "El Indio" ofreció una disculpa por no poder acompañar a la comitiva."No, por favor discúlpeme que no los acompaña en el recorrido por los canales en este hermoso lugar, pero es que me siento un poco mal. Discúlpeme por favor".Emilio portaba un sombrero rojo de charro y un traje sucio que combinó con un par de botas viejas y de color café.La crónica de entonces cuenta que se mostraba malhumorado debido a que no había bebido su respectiva dosis de alcohol.El recorrido se llevó a cabo sin la presencia del director del filme, el cual tardó siete semanas en realizarse.Fernández admitió que en su momento nadie tomó en cuenta esta película, aunque después representó a México en el Festival de Cannes, Francia, y ganó todos los premios.En aquella entrevista confesó que no quería contar anécdotas ni deseaba que se exaltara su persona solo por haber cumplido su deber como director, de quien sí quiso hablar fue de Dolores del Río y Pedro Armendáriz, fallecidos en 1983 y 1963, respectivamente."A lo mejor sí me puedo referir a que trabajé con dos excelentes artistas como fueron Pedro Armendáriz y Dolores del Río, y que el costo de esa producción en aquel tiempo fue de 180,000 pesos".La charla continuó y Emilio Fernández habló sobre la mala calidad de las películas "de ahora"; para entonces ya le habían mandado a comprar una anforita.Con añoranza recordó que muchos de los niños que aparecieron en la película en una de las escenas ya eran todos unos hombrecitos de bien, algo que le daba mucho gusto así como regresar a una tierra tan bella y querida."Qué bonito es regresar a esta tierra tan querida por mí y ver ya creciditos a los niños que en aquella época intervinieron en la película ahora son unos hombrecitos, algunos licenciados otros doctores y maestros. Aprovecharon bien su oportunidad de buenos mexicanos y de ser fieles a su país", reflexionó.Lamentó que no le dieran trabajo y arremetió sobre la situación del cine mexicano de entonces."No me dan trabajo, me lo niegan. Ahora hay 20 representantes del cine pero eso sí puros amigos corruptos", dijo con molestia.-----El último deseo de Emilio Fernández antes de morirDespués de varias horas de espera Emilio Fernández, el homenajeado, llegó al lugar donde recibió el premio, los organizadores lo invitaron a ver la película en una cómoda sala equipada con todos los adelantos técnicos de la época, sin embargo, el director se negó.Dijo que sería muy doloroso ver la película siendo él el único sobreviviente por lo que prefirió esperar en un restaurante.La película no fue proyectada en su totalidad a solicitud del cineasta, por lo que el filme, de poco más de hora y media de duración, tuvo que suspenderse a la mitad para iniciar la ceremonia.En ella se le entregó la trajinera bañada en oro y se le dedicaron elogios por su magistral labor como cineasta.Emilio Fernández agradeció y confesó que ese era uno de los homenajes más hermosos que le habían ofrecido a lo largo de toda su carrera."He recibido muchos trofeos y distinciones en todo el mundo por la realización de esta película, pero este homenaje es de los más hermosos que me han ofrecido", expresó.Compartió que "María Candelaria" fue filmada en Xochimilco por sus inigualables paisajes y además porque se encontraba cerca de los Estudios Churubusco."El Indio" expresó lo que sería su último deseo antes de morir un año después, en 1986, quería volver a hacer "María Candelaria"."Y ahora como un reconocimiento quisiera volver a hacer "María Candelaria" pero a colores, con los adelantos técnicos de la época, como una invitación a la gente para que venga a México y visite Xochimilco".Una anciana se acercó al director mexicano, se trataba de Imelda Fraga, quién 40 años atrás le prestó el vestuario a Dolores del Río para que interpretara a María Candelaria; Emilio Fernández, cuando la vio, la abrazó y le besó la mano, fue un feliz reencuentro que lo hizo recordar sus años gloriosos con una de sus obras maestras filmada en un lugar sin igual, Xochimilco.