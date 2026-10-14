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Laura Bozzo confirma hospitalización en Acapulco: está estable

La conductora peruana nacionalizada mexicana confirmó su hospitalización y agradeció las muestras de cariño.

Por El Universal

Octubre 14, 2026 02:17 p.m.
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Laura Bozzo confirma hospitalización en Acapulco: está estable
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      Laura Bozzo está hospitalizada en Acapulco, Guerrero, donde vive desde hace años, la conductora de 75 años confirmó la información que comenzó a circular desde hace unas horas.

      Estado de salud y mensaje de Laura Bozzo

      La abogada, doctora en ciencias políticas y conductora de televisión peruana escribió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que además de confirmar que se encuentra hospitalizada, asegura que está bien, tranquila y en familia.

      "Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco. De esta momia no se libran", se lee.

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      Trayectoria y controversias de Laura Bozzo

      Bozzo, naturalizada mexicana e italiana, alcanzó la fama internacional gracias a sus polémicos programas de testimonios y conflictos familiares, inició su carrera televisiva en 1994 con "Las mujeres tienen la palabra", pero fue con "Laura en América" (1997-2000) que se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la televisión latinoamericana, popularizando la frase "¡Que pase el desgraciado!".

      A lo largo de su trayectoria ha encabezado programas como "Laura", "Laura de todos" y "Laura sin censura", en cadenas como Telemundo, Televisa, TV Azteca y UniMás.

      Su estilo directo y confrontativo la convirtió en una figura mediática, aunque también ha estado envuelta en controversias legales y escándalos públicos.

      Entre 2002 y 2005 permaneció bajo arresto domiciliario en Perú por investigaciones relacionadas con el régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos; posteriormente, fue declarada culpable de peculado en 2006.

      En años recientes ha participado en programas de telerrealidad y proyectos como el documental "Laura Bozzo: De la cima a la controversia" (2025), que aborda su vida y trayectoria.

      Los actores Gabriel Soto e Irina Baeva demandaron a Laura Bozzo en 2020 por daño moral, difamación, amenazas y acoso, después de que la conductora emitiera comentarios despectivos sobre su relación en programas de televisión.

      Bozzo atraviesa por una crisis económica, la cual, según los reportes, se ha agravado por antiguas deudas fiscales, demandas judiciales perdidas y dificultades económicas que incluso la habrían llevado a recibir atención médica en instituciones públicas.

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