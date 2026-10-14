Beca Rita Cetina: alumnos que reciben su pago este miércoles

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- La Beca Rita Cetina continúa con la dispersión de pagos este miércoles 14 de octubre, en la recta final del calendario correspondiente al primer bimestre del ciclo escolar 2026-2027.

Pago escalonado según inicial del apellido

De acuerdo con la información de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, el apoyo está dirigido a más de 5.2 millones de estudiantes de secundaria inscritos en escuelas públicas. Además, se aproxima una nueva etapa de registro para alumnos de primaria y secundaria, por lo que las familias deberán tener presentes las fechas y los requisitos.

Detalles del pago y registro

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Este miércoles corresponde el pago a los beneficiarios cuya persona titular de la tarjeta del Banco del Bienestar tiene un primer apellido que comienza con la letra R. La dispersión se realiza de manera escalonada, según la inicial del primer apellido de la persona titular de la cuenta en la que se recibe el apoyo.

El pago forma parte del primer bimestre del ciclo escolar 2026-2027, que comenzó el pasado 31 de agosto. El objetivo de este programa es contribuir a los gastos educativos de los estudiantes de nivel básico inscritos en planteles públicos.

El monto de la Beca Universal Rita Cetina depende de la cantidad de estudiantes de secundaria registrados por familia. Para este periodo, el apoyo base es de 1,900 pesos bimestrales cuando hay un solo alumno beneficiario.

La cantidad aumenta en 700 pesos por cada estudiante adicional inscrito en el programa. De esta manera, las familias con dos alumnos reciben un total de 2,600 pesos, mientras que aquellas que tienen tres estudiantes beneficiarios obtienen 3,300 pesos por bimestre.

Las familias que todavía no cuentan con este apoyo tendrán una nueva oportunidad de inscripción. El próximo periodo de registro para estudiantes de primaria y secundaria está previsto del 26 de octubre al 6 de noviembre.

El procedimiento se llevará a cabo a través de www.becaritacetina.gob.m, una vez que concluyan las asambleas informativas con madres, padres y tutores en los planteles educativos. Estas reuniones permitirán dar a conocer los detalles del proceso antes de que comience el trámite.

Otro dato que deben considerar los interesados es que el apoyo tiene una duración de 10 meses, correspondientes a un ciclo escolar.