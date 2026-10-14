Mazatlán limpia casi dos toneladas diarias tras huracán Simón

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CULIACÁN, Sin., octubre 14 (EL UNIVERSAL).- Las mareas asociadas a los efectos del huracán Simón en Mazatlán aumentó a casi dos toneladas diarias de residuos acumulados que son arrojados a las playas, los cuales tienen que ser retirados ya que representan un peligro para los turistas y las personas que trabajan en el entorno costero.

Acciones de la autoridad

Las brigadas de limpieza retiran desde madera, restos de palapas derribadas por las mareas, fragmentos de unicel y basura arrastrada desde ríos, arroyos, esteros y marismas que van a parar a las playas del puerto.

A través de la Operadora y Administradora de Playas en coordinación con el personal de los Servicios Públicos municipales se dan a la tarea de limpiar continuamente las playas, dado que el fenómeno natural sigue generando mareas muy altas y oleaje de hasta cinco metros de altura.

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Impacto en la comunidad

Las autoridades del Ayuntamiento externaron que en condiciones habituales, la recolección diaria es de una tonelada de residuos, sin embargo, con los efectos del huracán Simón, la recolección se duplicó al doble, dada la acumulación de materiales arrastrados por el agua.

Para facilitar esta tarea, las brigadas concentran en forma temporal la madera y los desechos voluminosos en puntos estratégicos del malecón, desde donde son trasladados en camiones de volteo, de esta forma se evita los daños a las unidades compactadoras utilizadas para la recolección ordinaria.