"Morena es más que cualquier persona", dice Rita Ozalia sobre Nallely Vargas

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"Morena es mucho más grande que cualquier persona", afirmó la dirigente estatal del partido, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, luego de que la exdiputada Lidia Nallely Vargas Hernández anunció su salida de la organización y agradeciera al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) la invitación para incorporarse a su proyecto político.

Tras ello, Rodríguez Velázquez señaló que Morena respeta las decisiones individuales, pero sostuvo que su responsabilidad es cumplir con la confianza depositada en el movimiento.

"Reconocemos a quienes han contribuido a esta historia, pero hoy nuestra responsabilidad es seguir trabajando con principios, convicción y compromiso con el pueblo de San Luis Potosí (...) La transformación continúa. Por encima de cualquier interés personal, está el compromiso con el pueblo", señaló.

La trayectoria de la exlegisladora guinda incluye una diputación federal plurinominal de 2018 a 2021 y una curul local durante la LXIII Legislatura, de 2021 a 2024. También formó parte del Consejo Estatal de Morena y, al concluir su último periodo legislativo, fue nombrada directora de la Instancia Municipal de la Mujer de Villa de Pozos y posteriormente fue removida del cargo por aquel municipio.

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Nallely Vargas Hernández/Foto: Especial

La incorporación de Vargas Hernández al PVEM quedó expuesta tanto en un pronunciamiento público como en una imagen con la que hizo visible su afiliación al partido. En su mensaje, la ex morenista reconoció la invitación de esa fuerza política para dar continuidad a su trayectoria.