Sylvia Pasquel denuncia a revista por difamación y daño moral

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- Sylvia Pasquel denunció a la revista que publicó una nota en la que se sugiere que habría tenido cierta responsabilidad en el fallecimiento de Viridiana, su hermana menor, pues, en él, una fuente anónima asegura que, al enterarse de que "la Pasquel" y su novio, Jaime Garza, vivían un romance simultáneo al suyo, "Viri" habría abandonado la casa de su pareja y, posteriormente, habría tenido lugar el accidente automovilístico en el que perdió la vida.

Denuncia civil y detalles legales

Fue el abogado de la actriz, el licenciado Gustavo Herrera, quien habló con el matutino de TV Azteca, "Venga la alegría", para dar a conocer los pormenores de la denuncia civil que su clienta interpuso no sólo a la revista de espectáculos que publicó la información, sino también a la periodista que redactó la nota.

La denuncia es por los presuntos delitos de daño moral, así como por el cargo de daños y perjuicios, por el uso ilegal de la imagen con fines comerciales.

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Contenido de la publicación y acusaciones

Y es que, en la nota, publicada en el verano pasado, la revista da voz a una fuente, aparentemente, cercana a la que habría sido nana de Alejandra Guzmán en su niñez, la que -en el artículo- desestima la versión de que Viridiana Alatriste se habría ido de la reunión en la casa de su novio Jaime Garza, luego de que este se negara a despedir a sus amistades, para que ellos pudieran pasar un rato a solas, como, aparentemente, ella se lo habría solicitado.

La fuente de la revista dijo que, en realidad, la joven actriz se habría marchado al enterarse de un presumible romance entre Garza y su hermana mayor, Sylvia, lo que la habría alterado sobremanera.

El abogado de Pasquel afirma que esas acusaciones influyen en la imagen que la audiencia y, las personas, en general, pueden hacerse de la actriz, con una trayectoria de más de 58 años.

"Afectan su imagen, decoro, reputación y vida privada y le causa una afectación psicológica, hacen la imputación como si, la señora Pasquel hubiera sido la causante de la muerte de su hermana; (en ese tiempo) nunca nunca se hizo una acusación en contra de ella, entonces están difamando, calumniando", expresó en la entrevista.

Además, dio a conocer que Pasquel estaría en búsqueda de una reparación económica, por su uso ilegal de su imagen con fines de lucro, pues en la publicación aparecen fotografías suyas en la juventud, así como por el daño moral que están causándole.

También buscará las medidas, respaldadas legalmente, para que la revista ya no mencioné más a la actriz ni ningún asunto relacionado a ella.