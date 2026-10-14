Sheinbaum desea pronta recuperación al papa León XIV tras cirugía

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó sus deseos de pronta recuperación al papa León XIV, luego de que el pontífice se sometiera a una cirugía de pulmón.

Mensaje de apoyo de Claudia Sheinbaum

"Nuestro saludo, nuestro abrazo solidario al Papa y esperamos su pronta recuperación", señaló la Mandataria federal durante la conferencia matutina.

Detalles de la cirugía y diagnóstico

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La intervención se realizó el martes 13 de octubre en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma, donde los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica asistida por video.

El Vaticano informó que la operación concluyó con éxito y sin complicaciones; los estudios del tejido extraído confirmaron un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer.

León XIV, primer pontífice estadounidense de la historia, asumió el liderazgo de la Iglesia católica en mayo de 2025, tras la muerte del papa Francisco, quien encabezó el Vaticano durante 12 años.