Nombran calle en honor al superhéroe de Marvel en Nueva York

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- El superhéroe arácnido Spider-Man ya tiene su propia calle en la ciudad de Nueva York, específicamente en Queens.

Nueva York nombra calle Spider-Man

La calle, antes conocida como Forest Hills, cambió su nombre de manera oficial a Spider-Man Way, en homenaje al personaje interpretado por el actor británico de 30 años, Tom Holland.

La ceremonia que honra el legado del héroe neoyorquino se llevó a cabo la mañana de este lunes 12 de octubre, frente a una reunión de residentes y fanáticos del personaje lanza telarañas. El letrero con el nombre de la calle está ubicado en la intersección de Ingram Street y Ascan Avenue.

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¿Por qué se eligió esta ubicación?

De acuerdo con Nick Lowe, editor ejecutivo de Spider-Man, la elección de esta calle no es aleatoria, pues a pocos pasos se encuentra el número 20 de la Calle Ingram, la dirección ficticia de Peter Parker revelada en un cómic de 1989.

"Ver a todos estos niños corriendo por aquí es mágico; este personaje creado en 1962 todavía significa algo hoy en día", explicó Lowe a medios locales, recordando los principios que representa el personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko.

Según el portal digital del distrito de Nueva York, la concejal Lynn Schlman fue la responsable de presentar la legislación para la denominación conjunta en el Ayuntamiento, luego de que la propuesta fuera defendida por la asambleísta Sam Berger, enfatizando en la importancia que el héroe ha tenido como símbolo de las comunidades locales.

"Peter Parker no es un multimillonario que vive en una torre. No es un extraterrestre caído del espacio. Es un chico de Queens con tareas, facturas que pagar, problemas familiares y mil razones para decir que no puede ayudar hoy, y sin embargo, una y otra vez, aparece", dijo Berger al medio local QNS.

A la ceremonia también habría asistido Mark Ditko, sobrino del cocreador del personaje, quien destacó la influencia de Spider-Man en la memoria colectiva de la comunidad de Queens. "De alguna manera, este adolescente de Queens se convirtió en uno de los personajes de ficción más reconocibles de la cultura pop moderna", instó.

Por su parte, la presidenta del Consejo Municipal, Julie Menin, explicó que este nombramiento también supone que las futuras grabaciones al exterior de películas de Spider-Man se faciliten. "Se trata de asegurar que estos personajes que cobran vida se filmen aquí mismo, en la ciudad de Nueva York", expresó.